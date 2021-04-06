Есть ли пост на Благовещение: что разрешено верующим и можно ли работать

Во вторник, 7 апреля, православные в Украине и других странах мира отмечают Благовещение. Это один из важнейших церковных праздников, который посвящен воспоминанию о получении Девой Марией от архангела Гавриила благой вести о будущем рождении у нее Иисуса Христа.

В 2021 году Благовещение приходится на Великий пост, однако в честь большого праздника ограничения для верующих несколько послабляются. В частности, к употреблению разрешена рыба. Этот продукт разрешается всего дважды в течение поста: кроме Благовещения, также – в Вербное воскресенье (в Лазареву субботу можно есть икру).

Также в рамках поста 7 апреля позволена вареная и тушеная пища с растительным маслом. Мясо, яйца, молоко по-прежнему остаются под запретом.

Такие церковные правила действуют практически ежегодно, при условии, что праздник выпадает на Великий пост. Исключение составляют те случаи, когда Благовещение выпадает на Страстную неделю – тогда употребление рыбы запрещается.

В Благовещение церковь призывает верующих посетить службу в храме и помолиться. Накануне служится всенощное бдение, которое начинается с Великого повечерия. А после Божественной литургии 7 апреля священники выпускают в небо белых голубей – символическое напоминание о Благой вести и свободе, данной Богом каждому Его творению.

Как известно, на Благовещение не принято заниматься тяжелым физическим трудом, а также работой по дому. Вместо этого церковь рекомендует уделить время молитве и добрым делам.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о главных традициях Благовещения. Для христиан этот большой праздник символизирует воплощение Бога в мире людей.