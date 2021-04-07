Молитва на Благовіщення: як і що можна просити у Пресвятої Богородиці
У середу, 7 квітня, православні відзначають велике християнське свято – Благовіщення Пресвятої Богородиці. Цього дня не прийнято працювати – служителі церкви рекомендують відвідати богослужіння, а також приділити час добрим справам.
У Благовіщення читають особливі молитви, що возвеличують Божу Матір. Її традиційно просять про допомогу в скрутній ситуації, зцілення недуг, прощення гріхів, дарування кохання, сім'ї, дітей та про заступництво для них. OBOZREVATEL зібрав кілька текстів молитов, які варто щиро прочитати кожному вірянину в це світле свято.
Молитва до Пресвятої Богородиці перед іконою Благовіщення
Молитва до Пресвятої Богородиці про захист від злих духів
Ранкова молитва до Пресвятої Богородиці
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