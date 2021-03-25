Выходные на Пасху в 2021 году в Украине: когда и сколько будем отдыхать

В связи с празднованием Пасхи и Международного дня труда, которые в Украине являются государственными праздниками, в стране будет четыре официальных выходных дня подряд – 1, 2, 3 и 4 мая.

Так, Пасха у православных в 2021 году отмечается 2 мая, а Международный день труда, как и во все другие годы, – 1 мая. Поскольку два эти праздника приходятся на выходные, нерабочие дни, согласно статье 67 Кодекса законов о труде Украины, переносятся на понедельник, 3 мая, и вторник, 4 мая.

Кроме того, в воскресенье, 9 мая, в Украине отмечается День победы над нацизмом во Второй мировой войне, в связи с чем украинцы получат дополнительный выходной в понедельник, 10 мая. Всего в последний месяц весны будет 13 официальных нерабочих дней.

В мае также отмечаются такие популярные праздники, как День матери, День славянской письменности и культуры, Всемирный день медицинских сестер, День филолога, День семей, День Красного Креста и другие, однако дополнительных дней для отдыха в связи с ними не предусмотрено.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, сколько всего выходных будет в течение 2021 года. 11 из них предусмотрены календарем государственных праздников, утвержденным Кабинетом министров Украины.