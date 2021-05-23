Католическая Пятидесятница 2021: как праздник Сошествия Святого Духа отмечают западные христиане

В воскресенье, 23 мая, католики отмечают Пятидесятницу, или праздник Сошествия Святого Духа. Дата этого дня меняется из года в года, поскольку приходится на седьмое воскресенье после Пасхи, переходящего торжества.

Пятидесятница посвящена событию, описанному в Евангелии, – сошествию Святого Духа на апостолов на пятидесятый день по Воскресении Христову. О главных традициях праздника у западных христиан рассказывает OBOZREVATEL.

Как повествуют Деяния святых апостолов, на 50-й день после Воскресения Иисуса Христа и на 10-й день после Его Вознесения апостолы пребывали в Сионской горнице в Иерусалиме, как вдруг послышался шум с небес, будто от несущегося сильного ветра, который наполнил собой все помещение.

И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках...

Произошедшее чудо потрясло паломников, прибывших в Иерусалим праздновать Шавуот, который у части евреев также назывался "Пятидесятницей". Апостол Петр тогда произнес свою первую проповедь, обратив в христианство и крестив три тысячи человек. Поэтому с древних времен этот день считается днем рождения Церкви.

Пятидесятница (Сошествие Святого Духа) и Троица у католиков и лютеран являются двумя разными праздниками: День Святой Троицы празднуют в первое воскресенье после Пятидесятницы.

Ко всенощной службе Пятидесятницы, как и к Пасхе, как правило, приурочивались массовые крещения. Этот обычай актуален и в наше время применительно к взрослым, принимающим крещение в Римско-католической церкви, в литургии которой это торжество по значению приравнивается к Пасхе.

Во время праздничной мессы поется знаменитая "золотая секвенция" Veni Sancte Spiritus ("Гряди, Святой дух") – гимн неизвестного автора 13 века.

Во многих странах День Святого Духа является выходным. В части государств праздник известен как "второй день Пятидесятницы".

В католической церкви Сошествие Святого Духа открывает так называемый "цикл Пятидесятницы". Так, на 7-й день после Пятидесятницы празднуют День Святой Троицы, на 11-й день – праздник Тела и Крови Христовых, на 19-й день – праздник Пресвятого Сердца Иисуса. Завершает цикл праздник Непорочного Сердца Девы Марии, который отмечается на 20-й день по Пятидесятнице.

На все торжества цикла Пятидесятницы священники католической церкви облачаются в одеяния красного цвета, за исключением Троицы, когда традиционный наряд – белый.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, когда православные в 2021 году отмечают Троицу и сколько выходных будет в Украине. В нашей стране День Святой Троицы является государственным праздником.