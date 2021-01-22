Когда Троица в 2021 году в Украине: дата и значение праздника

День Святой Троицы в 2021 году приходится на воскресенье, 20 июня. Это один из самых главных христианских праздников, дата которого меняется из года в год.

Так, она зависит от Пасхи, которую празднуют по лунно-солнечному календарю, и отмечается на 50-й день после Светлого Воскресения Христова. По этой причине праздник получил название Пятидесятница.

Согласно Евангелию, именно в этот день Святой Дух в виде огненных языков сошел на апостолов Иисуса Христа и Деву Марию.

Святая Троица является символом единства Святого Духа, Бога Отца и Бога сына. В праздник Троицы также отмечают день рождения Церкви; он относится к двунадесятым – важнейшим после Пасхи торжествам в православии.

В канун праздника в церквях проходят всенощные бдения. Суббота перед Троицей является поминальной: люди ставят свечи за упокой души ушедших родственников.

Неделя после Троицы называется Зеленой, так как считается, что в эти дни Бог создал Землю и покрыл ее зеленью. В сам праздник в храмах символически освящают травы и веточки деревьев, которые в качестве оберега хранят целый год.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, когда отмечается Пасха и Масленица в 2021 году в Украине. Так, последняя начинается за неделю до Великого поста и за 56 дней до Светлого Воскресения Христова.