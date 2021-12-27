Как на самом деле праздновали Новый год в СССР. Исторические фото

В советские времена Новый год начали праздновать только в 1947 году, тогда этот день официально сделали выходным. До этого момента украшение елки, праздничный стол и празднование этой даты в целом – считалось попустительством "буржуйским" традициям царского режима.

Как выглядел типичный Новый год для граждан СССР, рассказал в своем блоге Максим Мирович. По его словам, елку "реабилитировали" только в послевоенное время. Лишь примерно в 1950-х годах украшение новогоднего дерева снова стало распространенной традицией.

"Елочная индустрия" так и не была налажена до самого распада союза. Если в больших городах еще существовали базары, где можно было приобрести любое деревце, то в малых – не было и такого. Люди решали эту проблему просто – брали с собой топор и ехали в лес, где и "находили" себе елку.

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"Совершенно нормальным считалось просто уехать в лес и срубить елку – которую часто присматривали еще осенью или даже летом", – подчеркнул блогер.

Подставки для них также были настоящей проблемой, поэтому люди решали эту проблему разными способами: кто-то конструировал деревянную крестовину, другие ставили ведро с песком, а некоторые вообще крепили елку к табуретке с кастрюлей воды, куда еще и бросали таблетку аспирина, благодаря чему дерево дольше оставалось свежим.

Традиция встречать Новый год у телевизора появилась только в 70-х годах. Именно тогда эти приборы уже стали массовыми, а на телевидении начали запускать праздничные передачи типа "Голубого огонька". Именно в 1970 году Брежнев впервые зачитал "новогоднее обращение к народу".

"В 1986 произошло интересное событие — Горбачев поздравил с Новым годом США, а жителей СССР с Новым годом поздравил американский президент Рейган", – напомнил Мирович.

Непростой задачей было накрыть новогодний стол. Большинство праздничных продуктов были настоящим дефицитом, поэтому готовиться к праздничному ужину начинали за несколько недель, а некоторые даже за месяцы до Нового года.

"Продукт для создания классического советского новогоднего стола выглядел примерно так – венгерский горох Globus, балтийские шпроты, дальневосточные кальмары (позже крабовые палочки), летние колбаски (в особых случаях – венгерские салями), абхазские мандарины", – рассказал публицист.

Однако особенно ценились магазинные пирожные, которые показательно ставились на стол. По своему вкусу, качеству и виду, как отмечает блогер, они уступали домашней выпечке, но это было признаком статуса. Магазинный торт был чрезвычайным дефицитом, ведь за ним необходимо было выстоять длинную очередь, да еще осторожно вынести, не помяв его в толпе других покупателей.

Не меньшим спросом пользовалась сырокопченая колбаса. Как пояснил Мирович, она "ценилась тем, что у нее было практически невозможно напихать бумагу (как в вареную колбасу или сосиски), что делало ее неплохим мясным продуктом".

Если удавалось отстоять все очереди и заранее запастись консервами, то праздничный стол выглядел примерно так: салат оливье, "шуба", салат мимоза, а также разнообразные нарезки из колбасы. Все это дополнялось шпротами, красной икрой, а также консервацией. Десерт обычно состоял из торта, конфет и "новогодних" мандаринок. Из алкоголя на стол выставляли советское шампанское, водку, а также красное вино, если его удавалось достать.

Некоторые хозяйки также подавали запеченную в духовке курицу, буженину или картофель. Однако, как подчеркнул блогер, обязательно нарезали много хлеба, что считалось признаком богатой жизни.

Как рассказал Мирович, на Новый год было популярно ходить в гости, но готовились к этому задолго до праздника. Очень важно было показать себя в лучшем виде. Мужчины одевали костюм и выглаженную рубашку, а женщины обязательно делали себе прическу, поэтому парикмахерские в предпраздничные дни были очень загружены.

Не принято было приходить в гости с пустыми руками. Приличным подарком был магазинный торт или набор пирожных, а также фрукты или грузинское вино. Хотя иногда хозяевам просто дарили конфеты или мандарины.

Чтобы подарить что-то существенное, необходимо было отстоять очередь или иметь знакомого продавца. В таком случае покупались дорогие консервы, черная или красная икра или чай. Имея связи или проведя несколько часов в очередях, можно также было приобрести дефицитную советскую парфюмерию.

Как подчеркнул блогер, обычно вся подготовка к празднику и готовка ложились на плечи хозяйки дома, а мужчина в это время бегал по магазинам и сносил домой все необходимое.

Как сообщал OBOZREVATEL, зимние праздники в течение нескольких лет считались нежелательными и находились под давлением власти, все меры строго регламентировались, а за продажу елок наказывали большим штрафом в 100 рублей (это было больше средней зарплаты) или месяцем принудительных работ.