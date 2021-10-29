Хеллоуин 2021: история происхождения, традиции и запреты мистического праздника

Ежегодно в ночь с 31 октября на 1 ноября в ряде стран мире отмечается Хеллоуин – древний праздник, который связан с мистическими народными суевериями. Его родиной являются католические страны Европы, однако в Украине в последние годы он также успел приобрести популярность.

А в США, Англии, Ирландии и Канаде по масштабам празднования Хеллоуин уступает только Рождеству. История появления этого дня, его главные традиции, приметы и запреты – далее в материале OBOZREVATEL.

История Хеллоуина своими корнями уходит во времена древних кельтов – племен, населявших Западную и Центральную Европу на рубеже эр. В ночь на 1 ноября они отмечали языческий праздник начала года и новой жизни, чествуя "бога смерти" Самхаина.

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Впоследствии, после принятия христианства церковь в попытке искоренить языческий обычай установила на 1 ноября праздник Всех Святых. Так, Halloween является сокращением от All-Hallows-Even, что в переводе с английского означает "Вечер всех святых".

При этом позже первые дни ноября в католицизме стали днями памяти ушедших предков. Так, 2 ноября традиционно отмечается День поминовения усопших. Все это наложило свой отпечаток на современные традиции праздника.

"фонарь Джека" – тыква с вырезами в форме глаз и рта, которая символизирует неприкаянные человеческие души;

устрашающие костюмы;

черный и оранжевый цвета;

выпечка и другие сладости в форме жутких фигурок.

На Хеллоуин дети обходят дома и выпрашивают сладости традиционной фразой "Конфеты или смерть!".

Также принято устраивать костюмированные вечеринки и гуляния с конкурсами костюмов, украшать дома вырезанными тыквами и другими мистическими атрибутами, рассказывать страшные истории и смотреть фильмы ужасов.

В древних Ирландии и Шотландии, чтобы защититься от злых духов, люди ставили у окон разные овощи с прорезанными "глазами" и "ртом", а внутрь каждого помещали горящую свечку. Так появился так называемый "фонарь Джека" в виде вырезанной тыквы.

В качестве оберега также использовали веточку ореха, которую вешали у входа в дом. Также существует обычай на Хеллоуин носить одежду изнаночной стороной и выходить из жилища задом наперед – считается, что это поможет запутать привидения. А в полночь 1 ноября принято бить в колокола, чтобы отпугнуть нечистую силу.

С Хеллоуином в народе связан ряд суеверий, согласно которым в этот праздник нельзя держать в доме черного кота, убивать пауков, оставлять выстиранное белье на веревке (иначе стоит перестирать, чтобы в него не вселились злые духи).

Увидеть сову на крыше дома на Хеллоуин – также дурная примета. Считается, что ее следует сразу же прогнать, чтобы избежать беды.

Кроме того, по поверью, 31 октября нельзя отказывать в помощи, а также держать открытыми двери и окна, чтобы через них в дом не попала нечистая сила.

Отметим, Православная церковь выступает категорически против празднования Хеллоуина, называя его "заигрыванием" с темными силами. "Это особенно актуально для детей, подростков и молодежи, мировосприятие которых только формируется", – подчеркивают в ПЦУ.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как сделать "фонарь Джека" в домашних условиях. Для этого подойдет твердая тыква с минимальным количеством темных пятен. Также были названы самые трендовые фасоны костюмов на Хеллоуин для перевоплощения в любимого киногероя.