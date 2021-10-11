В Киеве День защитников 14 октября отметят Маршем Нации

Ко Дню защитников Украины 14 октября в Киеве состоится Марш Нации.

Об этом сообщает пресс-служба Национального Корпуса.

Марш начнется в 12:00 в парке имени Тараса Шевченко.

Участники марша требуют от действующей власти законодательного запрета проведения выборов на временно оккупированных территориях до восстановления территориальной целостности Украины. Также в списке требований - прекращение политических преследований ветеранской среды. "Тех, кто выступает против предательства национальных интересов государства, нынешняя власть преследует и по надуманным делами бросает за решетку - дело харьковских патриотов, черкасских ветеранов и многие другие", - говорится в сообщении.

Видео дня

Как известно, ежегодно ко Дню защитников Украины и праздника Покровы 14 октября националистические организации традиционно проводят марш в Киеве. Также этот день является праздником украинского казачества и годовщиной создания УПА.