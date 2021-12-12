День сухопутных войск Украины 2021: лучшие поздравления и открытки

В воскресенье, 12 декабря в Украине отмечают День сухопутных войск. Праздник был установлен указом президента Леонида Кучмы № 1167/97 от 18 октября 1997 года.

В этот день украинцы чествуют самый многочисленный самостоятельный вид ВСУ и главный носитель их боевой мощи, цель которого – ведение боевых действий на суше.

З Днем сухопутних військ України

Для країни так важливі

Зв'язківці, льотчики, танкісти,

Ракетні війська й артилеристи.

І славить Україна воїнів своїх,

Адже з ними нас чекає мир та успіх.

Ви хоробрі, відважні офіцери й солдати,

Бажаємо гарно відзначати вам усі дати.

Видео дня

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Нехай салюти гримлять і не стихають,

Сухопутні війська своє свято відзначають.

Заслуговують піхотинці до себе уваги,

Нагороди отримують за сміливість й відвагу.

Зі святом тебе я вітаю,

Сміливим, сильним і відважним бути бажаю.

Щастя, миру, успіхів і добра,

Щоб професія престижною була.

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Сухопутные войска,

Ваша дружба так крепка.

Друг за друга постоите

Даже в самой страшной битве.

Одолеете врага

И вперед, к ноге нога.

За Украину вы в ответе,

Ну а мы гордимся этим!

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З Днем Сухопутних військ України! Ваша служба – це гідне заняття. Нам усім спокійніше від того, що саме ви захищаєте нас і забезпечуєте нашу безпеку. Нехай же у вас все буде чудово і в особистому, і в професійному житті. Зі святом!

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Примите поздравления с Днем сухопутных войск Украины! Я желаю вам, в первую очередь, здоровья и всевозможных благ, а к ним пусть приложится счастье, успех и всеобщее уважение. Пусть все мечты сбудутся, а неприятности исчезнут. Поздравляю!

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее был назван способ заснуть за две минуты, который используется в армии. "Военный метод" был создан при лечении сна и тревожности.

По материалам: pozdravok.ru.