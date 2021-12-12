День сухопутных войск Украины 2021: лучшие поздравления и открытки
В воскресенье, 12 декабря в Украине отмечают День сухопутных войск. Праздник был установлен указом президента Леонида Кучмы № 1167/97 от 18 октября 1997 года.
В этот день украинцы чествуют самый многочисленный самостоятельный вид ВСУ и главный носитель их боевой мощи, цель которого – ведение боевых действий на суше.Поздравления с Днем сухопутных войск Украины в стихах и прозе
З Днем сухопутних військ України
Для країни так важливі
Зв'язківці, льотчики, танкісти,
Ракетні війська й артилеристи.
І славить Україна воїнів своїх,
Адже з ними нас чекає мир та успіх.
Ви хоробрі, відважні офіцери й солдати,
Бажаємо гарно відзначати вам усі дати.
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Нехай салюти гримлять і не стихають,
Сухопутні війська своє свято відзначають.
Заслуговують піхотинці до себе уваги,
Нагороди отримують за сміливість й відвагу.
Зі святом тебе я вітаю,
Сміливим, сильним і відважним бути бажаю.
Щастя, миру, успіхів і добра,
Щоб професія престижною була.
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Сухопутные войска,
Ваша дружба так крепка.
Друг за друга постоите
Даже в самой страшной битве.
Одолеете врага
И вперед, к ноге нога.
За Украину вы в ответе,
Ну а мы гордимся этим!
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З Днем Сухопутних військ України! Ваша служба – це гідне заняття. Нам усім спокійніше від того, що саме ви захищаєте нас і забезпечуєте нашу безпеку. Нехай же у вас все буде чудово і в особистому, і в професійному житті. Зі святом!
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Примите поздравления с Днем сухопутных войск Украины! Я желаю вам, в первую очередь, здоровья и всевозможных благ, а к ним пусть приложится счастье, успех и всеобщее уважение. Пусть все мечты сбудутся, а неприятности исчезнут. Поздравляю!Открытки и картинки ко Дню сухопутных войск Украины
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее был назван способ заснуть за две минуты, который используется в армии. "Военный метод" был создан при лечении сна и тревожности.
По материалам: pozdravok.ru.