День стоматолога 2022: лучшие поздравления и открытки

Ежегодно 9 февраля отмечается Международный день стоматолога. В эту дату католическая церковь чтит память святой мученицы Аполлонии Александрийской, которую считают помощницей при зубной боли.

В клиниках проходят бесплатные консультации и профилактические мероприятия, в том числе по знакомству с новыми технологиями, мастер-классы по уходу за ротовой полостью и отбеливанию зубов. К празднику OBOZREVATEL публикует подборку оригинальных поздравлений в стихах, прозе, открытках, картинках и видео.

Бути стоматологом не просто,

Завжди у вас багато роботи!

Часто вас бояться дорослі,

Але знають: лікар Ви від Бога!

Видео дня

Добра бажаєм вам у ваше свято,

Посмішок, радісних моментів,

Простого, щирого щастя

І завжди вдячних пацієнтів!

***

С Днем стоматолога я поздравляю,

Желаю терпенья вам и сил,

Ведь профессия ваша уникальна,

Идет к вам лечиться весь мир.

***

Сяй голлівудською посмішкою,

Сяй чистотою халата.

Нехай не буде робота тортурою,

Достойною хай буде зарплата.

Гарних тобі пацієнтів,

Посмішок, квітів, компліментів!

***

С днем стоматолога! Пусть твое мастерство приносит людям радость и здоровье. Пусть тебя встречают счастливые улыбки! Терпения, выдержки и крепкого здоровья!

***

Вітаю стоматологів з професійним святом! Приборкувачам карієсу та повелителям пломб бажаю успіхів, інноваційних методів роботи, вдячних та білих посмішок пацієнтів. Нехай робота приносить задоволення – від діяльності, доходу та колективу!

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Бажаю в Міжнародний день стоматолога професійного визнання, успіхів та удачі в роботі. Щоб результати праці тішили, а подяка пацієнтів була щирою. Бажаю миру та достатку в сім'ях, матеріального благополуччя та здоров'я на довгі роки!

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