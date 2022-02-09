День стоматолога 2022: лучшие поздравления и открытки
Ежегодно 9 февраля отмечается Международный день стоматолога. В эту дату католическая церковь чтит память святой мученицы Аполлонии Александрийской, которую считают помощницей при зубной боли.
В клиниках проходят бесплатные консультации и профилактические мероприятия, в том числе по знакомству с новыми технологиями, мастер-классы по уходу за ротовой полостью и отбеливанию зубов. К празднику OBOZREVATEL публикует подборку оригинальных поздравлений в стихах, прозе, открытках, картинках и видео.Поздравления с Днем стоматолога в стихах и прозе
Бути стоматологом не просто,
Завжди у вас багато роботи!
Часто вас бояться дорослі,
Але знають: лікар Ви від Бога!
Добра бажаєм вам у ваше свято,
Посмішок, радісних моментів,
Простого, щирого щастя
І завжди вдячних пацієнтів!
***
С Днем стоматолога я поздравляю,
Желаю терпенья вам и сил,
Ведь профессия ваша уникальна,
Идет к вам лечиться весь мир.
***
Сяй голлівудською посмішкою,
Сяй чистотою халата.
Нехай не буде робота тортурою,
Достойною хай буде зарплата.
Гарних тобі пацієнтів,
Посмішок, квітів, компліментів!
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С днем стоматолога! Пусть твое мастерство приносит людям радость и здоровье. Пусть тебя встречают счастливые улыбки! Терпения, выдержки и крепкого здоровья!
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Вітаю стоматологів з професійним святом! Приборкувачам карієсу та повелителям пломб бажаю успіхів, інноваційних методів роботи, вдячних та білих посмішок пацієнтів. Нехай робота приносить задоволення – від діяльності, доходу та колективу!
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Бажаю в Міжнародний день стоматолога професійного визнання, успіхів та удачі в роботі. Щоб результати праці тішили, а подяка пацієнтів була щирою. Бажаю миру та достатку в сім'ях, матеріального благополуччя та здоров'я на довгі роки!Открытки и картинки ко Дню стоматолога
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