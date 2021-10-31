Виниры или свои зубы: стоматолог назвал плюсы и минусы голливудской улыбки

Существует миф, что голливудскую улыбку можно сделать в короткие сроки, – установив виниры. Некоторые пациенты и даже врачи считают, что наличие денежных средств у пациента является одним из показаний к такой манипуляции.

Доктор медицинских наук, профессор и стоматолог-ортопед Алексей Беда рассказал специально для OBOZREVATEL, какая опасность кроется за белоснежной улыбкой и могут ли виниры стать инструментом мгновенного апгрейда зубов.

Алексей Беда объясняет, что виниры – это тонкие сплошные накладки, которые покрывают переднюю часть зубных коронок и обеспечивают максимально эстетический результат. Существует несколько видов таких накладок.

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Самые эстетические – это керамические виниры, изготовленные по разным технологиям и из разных материалов. Также существуют композитные виниры и люминиры.

Важно отметить, что перед установкой виниров отшлифовывается слой эмали с передней части зуба и снимается аналоговый или цифровой отпечаток.

Пока производится постоянный винир, устанавливаются временные накладки, которые служат для защиты зубов. На следующем визите уже фиксируются постоянные виниры.

"Да, сам процесс достаточно быстрый, но важно помнить о том, что виниры устанавливаются не по прихоти пациента, а только по четким показаниям и только на предварительно подготовленные зубы", – предупреждает врач.

Часто стоматологи пренебрегают этим предварительным этапом и ставят под угрозу здоровье пациента. Установка виниров на неподготовленные зубы может привести к их потере.

здоровые твердые ткани;

отсутствие дефектов зубных рядов, аномалии и дефекты прикуса;

стабилизация тканей пародонта.

"Чтобы выполнить эти требования, может пройти не один год лечения. А это значит, что сделать голливудскую улыбку в короткие сроки можно, но нужно быть готовыми заплатить за это высокую цену и не только деньгами", – отмечает Алексей Беда.

Информация проверена врачом Виктором Литвиненко.

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