Зачем делать профессиональную чистку зубов. Отвечает стоматолог. Эксклюзив

Даже если вы тщательно чистите зубы дважды в день и пользуетесь зубной нитью, вы все равно не сможете добиться идеальной сияющей улыбки. И не стоит сразу бросаться в крайности и делать отбеливание зубов.

Стоит рассмотреть более безболезненные и не так бьющие по кошельку методы. Профессор, доктор медицинских наук и стоматолог-ортопед Алексей Беда рассказал специально для OBOZREVATEL, что такое профессиональная чистка зубов и зачем ее делать.

По словам Алексея, профессиональная гигиена полости рта – не роскошь, а обязательное плановая процедура.

"Даже если вы тщательно и регулярно чистите зубы дома, используете дополнительные гаджеты и придерживаетесь рекомендаций стоматологов, на зубах все равно будет образовываться налет, который удаляется только специальными приборами. А если с ежедневной гигиеной и вовсе все плохо, зубной камень удалить в домашних условиях точно не удастся", – уверяет врач-стоматолог.

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Алексей Беда уверяет, что абсолютно каждому показана профессиональная гигиена полости рта каждые 6 месяцев, а некоторым эту процедуру следует делать даже чаще. А именно, в случае, если человек носит брекет-систему или установил протезные конструкции, имеет привычку курить или страдает заболеванием пародонта или заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

"Гигиена также является первоочередной процедурой при ортодонтическом лечении и установке протезных конструкций. Она позволяет устранить твердые и мягкие отложения и обеспечить качественное сцепление поверхности зуба с брекетами и подготовить ротовую полость к протезированию", – говорит профессор.

По его словам, это абсолютно безопасная процедура, которую можно и нужно проводить даже беременным.

Стоит также обратить внимание на то, что профессиональная гигиена не может продолжаться всего 20 минут. При необходимости эта процедура может занять даже до двух часов, если выполняется тщательно и на совесть.

"Если мы пренебрегаем этой процедурой – мы сами даем "зеленый свет" бактериям и собственноручно вызываем появление кариеса и заболевания десен", – предупреждает стоматолог.

Профессиональная гигиена полости рта помогает:

предотвратить заболевания тканей пародонта и кариеса;

устранить воспаление десен;

побороть неприятный запах изо рта.

К тому же на приеме у стоматолога, кроме самой процедуры врач имеет возможность провести осмотр, оценить состояние зубов и десен, а также вовремя начать лечение имеющихся стоматологических проблем.

"Профилактика заболеваний полости рта намного дешевле и приятнее лечения запущенных стадий", – заключил врач Алексей Беда.

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