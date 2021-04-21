День секретаря: поздравления и открытки с пожеланиями
В среду, 21 апреля, отмечается Международный день секретаря, также известный как День профессиональных административных работников.
Этот праздник был основан в 1952 году в США по инициативе журналиста из Нью-Йорка Гарри Клемфусса. Празднуют его каждую среду последней полной недели апреля, которая была объявлена Неделей профессиональных административных работников. Специально для своих читателей OBOZREVATEL собрал яркие поздравления с праздником в стихах и прозе, пожелания, видео и открытки.Поздравления с Днем секретаря в смс, стихах и прозе
На роботі день за днем
Ти завжди гориш вогнем,
На дзвінки відповідаєш,
Відвідувачів зустрічаєш.
Без тебе давно б директор
Всі забув свої проекти.
Але сьогодні відпочивай,
День секретаря зустрічай!
***
Хочу поздравить я тебя
Сегодня с днем секретаря!
Пусть вверх идут твои дела,
Чтобы зарплата выросла!
***
Хто свою роботу чітко знає,
І з посмішкою відвідувачів зустрічає,
У документах дока й цар?
Ну звичайно ж, секретар!
Від душі й серця вітаємо,
З Днем секретаря сьогодні Вас,
Щастя, радості, удачі побажаємо,
Секретар Ви просто супер-клас!
***
Сегодня День секретаря,
С чем я тебя и поздравляю!
Пусть сбудется мечта твоя,
Всех благ тебе я пожелаю!
Пусть все рабочие дела
Легко решаются и просто,
Чтобы зарплата возросла,
Желаю я в карьере роста!
***
Вітаю з Днем секретаря! Бажаю, щоб ваша праця завжди високо цінувався і була шанованою. Ви не просто секретарі, ви той самий незамінний болтик, завдяки якому безперебійно крутиться весь механізм. Успіху вам і гарного настрою, удачі та терпіння!
***
С днем секретаря! Желаю, чтобы рабочие будни пролетали быстро и налегке, чтобы в телефонной трубке всегда звучали добрые и приветливые голоса. Пусть начальство ценит ваш труд и дарит премиальное вознаграждение!
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Усіх секретарів вітаю з Днем секретаря і хочу нагадати, що секретар – це птах високого польоту, адже це друга людина після директора! Бажаю вам, щоб до вашої професії було серйозне ставлення, щоб життя було розкладеним по поличках і ви завжди були на прикметі у важливих людей, які багато чому вас навчать і потягнуть за собою вгору!Картинки и открытки ко Дню секретаря
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По материалам: pozdravok.ru, "Все буде Україна".