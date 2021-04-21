День секретаря: поздравления и открытки с пожеланиями

В среду, 21 апреля, отмечается Международный день секретаря, также известный как День профессиональных административных работников.

Этот праздник был основан в 1952 году в США по инициативе журналиста из Нью-Йорка Гарри Клемфусса. Празднуют его каждую среду последней полной недели апреля, которая была объявлена Неделей профессиональных административных работников. Специально для своих читателей OBOZREVATEL собрал яркие поздравления с праздником в стихах и прозе, пожелания, видео и открытки.

На роботі день за днем

Ти завжди гориш вогнем,

На дзвінки відповідаєш,

Відвідувачів зустрічаєш.

Без тебе давно б директор

Всі забув свої проекти.

Але сьогодні відпочивай,

День секретаря зустрічай!

***

Хочу поздравить я тебя

Сегодня с днем секретаря!

Пусть вверх идут твои дела,

Чтобы зарплата выросла!

***

Хто свою роботу чітко знає,

І з посмішкою відвідувачів зустрічає,

У документах дока й цар?

Ну звичайно ж, секретар!

Від душі й серця вітаємо,

З Днем секретаря сьогодні Вас,

Щастя, радості, удачі побажаємо,

Секретар Ви просто супер-клас!

***

Сегодня День секретаря,

С чем я тебя и поздравляю!

Пусть сбудется мечта твоя,

Всех благ тебе я пожелаю!

Пусть все рабочие дела

Легко решаются и просто,

Чтобы зарплата возросла,

Желаю я в карьере роста!

***

Вітаю з Днем секретаря! Бажаю, щоб ваша праця завжди високо цінувався і була шанованою. Ви не просто секретарі, ви той самий незамінний болтик, завдяки якому безперебійно крутиться весь механізм. Успіху вам і гарного настрою, удачі та терпіння!

***

С днем секретаря! Желаю, чтобы рабочие будни пролетали быстро и налегке, чтобы в телефонной трубке всегда звучали добрые и приветливые голоса. Пусть начальство ценит ваш труд и дарит премиальное вознаграждение!

***

Усіх секретарів вітаю з Днем секретаря і хочу нагадати, що секретар – це птах високого польоту, адже це друга людина після директора! Бажаю вам, щоб до вашої професії було серйозне ставлення, щоб життя було розкладеним по поличках і ви завжди були на прикметі у важливих людей, які багато чому вас навчать і потягнуть за собою вгору!

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По материалам: pozdravok.ru, "Все буде Україна".