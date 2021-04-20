15 провалов высокой моды, которые рассмешили сеть. Фото

В мире моды иногда появляются очень экстравагантные образы, которые приходятся по вкусу далеко не всем. Современные дизайнеры создают неудобные и слишком откровенные наряды, демонстрируя полную безвкусицу.

Именно такие забавные образы публикуют на странице HintMag в Instagram. OBOZREVATEL собрал модные коллекции, которые рассмешили сеть.

Объемное геометрическое платье, которое вряд ли кто-то выберет для праздничного вечера.

Создается впечатление, что этот образ создали из остатков ткани.

Эксклюзивное балеро цвета морской волны с объемными рукавами.

Зеркальная оверсайз-куртка в сочетании с очень объемной юбкой выглядит космически.

Не очень похоже на классический мужской образ.

Откровенный топ и брюки-юбка – очень неожиданное сочетание.

Пользователи соцсетей говорят, что манекенщик похож на клоуна в цирке.

Эксклюзивная шляпа не нравится модницам, потому что она слишком объемная и неудобная. А вот сумка прямоугольной формы пришлась по душе.

Длинные ботфорты, плащ и топ не очень удачно сочетаются в одном образе.

Оригинальное видение мужского дизайнера одежды – пользователи соцсетей в полном шоке от увиденного.

Такое вечернее платье вряд ли кто-то наденет на выпускной бал.

Оверсайз свитер неудобный, так как имеет очень длинные рукава.

Фасон платья напоминает мухомор.

Наверное, дизайнер недавно отдыхал у моря и на создание этой коллекции его вдохновили морские обитатели.

Дизайнер создал яркую коллекцию одежды с мягкими игрушками.

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