15 провалов высокой моды, которые рассмешили сеть. Фото
В мире моды иногда появляются очень экстравагантные образы, которые приходятся по вкусу далеко не всем. Современные дизайнеры создают неудобные и слишком откровенные наряды, демонстрируя полную безвкусицу.
Именно такие забавные образы публикуют на странице HintMag в Instagram. OBOZREVATEL собрал модные коллекции, которые рассмешили сеть.
Объемное геометрическое платье, которое вряд ли кто-то выберет для праздничного вечера.
Создается впечатление, что этот образ создали из остатков ткани.
Эксклюзивное балеро цвета морской волны с объемными рукавами.
Зеркальная оверсайз-куртка в сочетании с очень объемной юбкой выглядит космически.
Не очень похоже на классический мужской образ.
Откровенный топ и брюки-юбка – очень неожиданное сочетание.
Пользователи соцсетей говорят, что манекенщик похож на клоуна в цирке.
Эксклюзивная шляпа не нравится модницам, потому что она слишком объемная и неудобная. А вот сумка прямоугольной формы пришлась по душе.
Длинные ботфорты, плащ и топ не очень удачно сочетаются в одном образе.
Оригинальное видение мужского дизайнера одежды – пользователи соцсетей в полном шоке от увиденного.
Такое вечернее платье вряд ли кто-то наденет на выпускной бал.
Оверсайз свитер неудобный, так как имеет очень длинные рукава.
Фасон платья напоминает мухомор.
Наверное, дизайнер недавно отдыхал у моря и на создание этой коллекции его вдохновили морские обитатели.
Дизайнер создал яркую коллекцию одежды с мягкими игрушками.
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