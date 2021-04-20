15 провалов высокой моды, которые рассмешили сеть. Фото

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Мода
4 минуты
10,0 т.
Дизайнеры представили эпатажные коллекции одежды

В мире моды иногда появляются очень экстравагантные образы, которые приходятся по вкусу далеко не всем. Современные дизайнеры создают неудобные и слишком откровенные наряды, демонстрируя полную безвкусицу.

Именно такие забавные образы публикуют на странице HintMag в Instagram. OBOZREVATEL собрал модные коллекции, которые рассмешили сеть.

Объемное геометрическое платье, которое вряд ли кто-то выберет для праздничного вечера.

Экстравагантное платье в форме лестницы.

Создается впечатление, что этот образ создали из остатков ткани.

Яркий розово-оранжевый наряд на показе мод

Эксклюзивное балеро цвета морской волны с объемными рукавами.

Откровенный полуобнаженный дизайнерский образ от современного дизайнера.

Зеркальная оверсайз-куртка в сочетании с очень объемной юбкой выглядит космически.

Объемное платье с металлическими вставками.

Не очень похоже на классический мужской образ.

Яркий мужской образ в розово-фиолетовых тонах.

Откровенный топ и брюки-юбка – очень неожиданное сочетание.

Вряд ли кто-то приобрел такой образ после показа.

Пользователи соцсетей говорят, что манекенщик похож на клоуна в цирке.

Яркая коллекция мужской одежды 2021.

Эксклюзивная шляпа не нравится модницам, потому что она слишком объемная и неудобная. А вот сумка прямоугольной формы пришлась по душе.

Не очень удобная шляпа в ярком зелено-желтом образе.

Длинные ботфорты, плащ и топ не очень удачно сочетаются в одном образе.

Такой наряд вряд ли можно надеть на какое-то важное событие.

Оригинальное видение мужского дизайнера одежды – пользователи соцсетей в полном шоке от увиденного.

Показ летней мужской коллекции одежды.

Такое вечернее платье вряд ли кто-то наденет на выпускной бал.

Экстравагантное полупрозрачное платье с эксклюзивным верхом.

Оверсайз свитер неудобный, так как имеет очень длинные рукава.

Слишком объемный оверсайз.

Фасон платья напоминает мухомор.

Платье похоже на мухомор.

Наверное, дизайнер недавно отдыхал у моря и на создание этой коллекции его вдохновили морские обитатели.

Эксклюзивная шляпа похожа на медузу.

Дизайнер создал яркую коллекцию одежды с мягкими игрушками.

Яркая коллекция одежды с мягкими игрушками.

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