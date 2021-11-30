День радиотехнических войск Украины 2021: лучшие открытки и поздравления
Во вторник, 30 ноября отмечается День радиотехнических войск Вооруженных сил Украины. Этот профессиональный праздник был установлен приказом министра обороны Михаила Ежеля № 490 от 16 сентября 2010 года.
Радиотехнические войска – это главный источник сведений об обстановке в небе; их цель – радиотехническая разведка воздушных объектов и оповещение в случае тревоги. OBOZREVATEL к празднику публикует подборку поздравлений, открыток и видео с пожеланиями.Поздравления с Днем радиотехнических войск в стихах и прозе
З Днем радіотехнічних військ!
Бажаєм навіки бути в чудовій формі,
Великої енергії, бадьорості, сил!
Нехай ваше здоров'я завжди буде в нормі,
Щоби радість вам кожен день приносив!
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Радиотехнических войск праздник наступил.
Я тебе желаю новых встреч, улыбок, сил.
Пусть прекрасный праздник принесет тебе успех.
Чтоб ты стал везучей и удачливее всех!
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Привітаю вас й скажу
Я слова ліричні.
Нам без військ не можна зовсім
Радіотехнічних.
Усім, хто службу тут несе
Я добре бажаю.
На посаді, у цивільній сфері
Жити не сумуючи.
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С Днем радиотехнических войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины! Желаю отсутствия помех и прекрасной связи, больших успехов и достижений, хорошего настроения и крепкого здоровья!
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Вітаю з днем радіотехнічних військ Повітряних сил Збройних сил України! Бажаю цілеспрямованості, чудових навичок у роботі, як теоретичних, так і практичних! Нехай жодні складнощі та несподіванки не лякають, адже ви величезна сила! Нехай завжди буде чітким сигнал, вільною – лінія, робочою – техніка та зрозумілим – нове обладнання! Здоров'я, сил та енергії!Открытки и картинки в День радиотехнических войск ВСУ
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее для ВСУ из США прибыли катера класса Island. Новые суда назвали "Сумы" и "Фастов".
По материалам: pozdravok.ru.