День радиотехнических войск Украины 2021: лучшие открытки и поздравления

Анна Паскевич
Праздники
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День радиотехнических войск Украины 2021

Во вторник, 30 ноября отмечается День радиотехнических войск Вооруженных сил Украины. Этот профессиональный праздник был установлен приказом министра обороны Михаила Ежеля № 490 от 16 сентября 2010 года.

Радиотехнические войска – это главный источник сведений об обстановке в небе; их цель – радиотехническая разведка воздушных объектов и оповещение в случае тревоги. OBOZREVATEL к празднику публикует подборку поздравлений, открыток и видео с пожеланиями.

Поздравления с Днем радиотехнических войск в стихах и прозе

З Днем радіотехнічних військ!

Бажаєм навіки бути в чудовій формі,

Великої енергії, бадьорості, сил!

Нехай ваше здоров'я завжди буде в нормі,

Щоби радість вам кожен день приносив!

Видео дня

***

Радиотехнических войск праздник наступил.

Я тебе желаю новых встреч, улыбок, сил.

Пусть прекрасный праздник принесет тебе успех.

Чтоб ты стал везучей и удачливее всех!

***

Привітаю вас й скажу

Я слова ліричні.

Нам без військ не можна зовсім

Радіотехнічних.

Усім, хто службу тут несе

Я добре бажаю.

На посаді, у цивільній сфері

Жити не сумуючи.

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С Днем радиотехнических войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины! Желаю отсутствия помех и прекрасной связи, больших успехов и достижений, хорошего настроения и крепкого здоровья!

***

Вітаю з днем радіотехнічних військ Повітряних сил Збройних сил України! Бажаю цілеспрямованості, чудових навичок у роботі, як теоретичних, так і практичних! Нехай жодні складнощі та несподіванки не лякають, адже ви величезна сила! Нехай завжди буде чітким сигнал, вільною – лінія, робочою – техніка та зрозумілим – нове обладнання! Здоров'я, сил та енергії!

Открытки и картинки в День радиотехнических войск ВСУ
Поздравления с Днем радиотехнических войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины
Открытка в День радиотехнических войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины
День радиотехнических войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины
Видео ко Дню радиотехнических войск ВСУ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее для ВСУ из США прибыли катера класса Island. Новые суда назвали "Сумы" и "Фастов".

По материалам: pozdravok.ru.

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