Американский сухогруз с катерами Island для ВМС Украины вошел в Черное море. Фото и видео

Юрий Сергиенко
Общество
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Американский сухогруз с катерами Island для ВМС Украины вошел в Черное море. Фото и видео

В Черное море вошел американский сухогруз Ocean Grand. На нем размещены катера типа Island для Военно-морских сил ВСУ.

Об этом пишет "Думская" со ссылкой на данные сайте Marine Traffic. Новые суда получили названия "Смела" и "Фастов" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Ocean Grand вошел в Черное море.

Оба катера размещены на верхней палубе сухогруза. Он движется в Одессу.

Видео дня

Ocean Grand вышел из порта Норфолк на восточном побережье США 20 ноября. Он перевозит американскую военную помощь для Украины. Кроме катеров на сухогрузе есть несколько контейнеров с разным оборудованием.

Ocean Grand вышел из порта в США 20 ноября.

Отметим, что Island являются патрульными быстроходными катерами, которые предназначены для береговой охраны. Их также используют для поисково-спасательных операций в прибрежных водах.

Ocean Grand вышел из порта в США 20 ноября.

В начале 2021 года OBOZREVATEL сообщал, что Украина получит от США два новых патрульных катера Mark VI. Строительство первой партии должно завершится к декабрю 2022 года.

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