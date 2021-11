Американский сухогруз с катерами Island для ВМС Украины вошел в Черное море. Фото и видео

В Черное море вошел американский сухогруз Ocean Grand. На нем размещены катера типа Island для Военно-морских сил ВСУ.

Об этом пишет "Думская" со ссылкой на данные сайте Marine Traffic. Новые суда получили названия "Смела" и "Фастов" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Оба катера размещены на верхней палубе сухогруза. Он движется в Одессу.

Ocean Grand вышел из порта Норфолк на восточном побережье США 20 ноября. Он перевозит американскую военную помощь для Украины. Кроме катеров на сухогрузе есть несколько контейнеров с разным оборудованием.

Отметим, что Island являются патрульными быстроходными катерами, которые предназначены для береговой охраны. Их также используют для поисково-спасательных операций в прибрежных водах.

Part of the @MSCSealift Maritime Security Program, @usoceanllc's U.S. flag general cargo ship Ocean Grand transited Bosphorus towards the Black Sea en route from Baltimore to Odesa carrying two @uscoastguard cutters transferred from United States to Ukraine. @egetulca 10:00Z pic.twitter.com/sn8ruwGh7z