День работников радио, телевидения и связи Украины 2021: лучшие открытки и поздравления
Во вторник, 16 ноября в Украине отмечают День работников радио, телевидения и связи. Праздник был учрежден указом президента Леонида Кучмы № 667/94 от 11 ноября 1994 года.
Этот день празднуют журналисты радио, телевидения и интернет-СМИ, а также специалисты связи, которые обеспечивают работу телефонных и интернет-сетей. OBOZREVATEL к празднику подготовил подборку оригинальных поздравлений, видео и открыток.Поздравления с Днем работников радио, телевидения и связи в стихах и прозе
Усіх працівників радіо, ТБ й зв'язку
Вітаю від душі,
Непроста робота ваша,
Результати хороші!
Всім бажаю я натхнення,
Радості та позитиву,
Креативний підхід,
Й світлої лиш перспективи.
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Ваша славная работа
Интересна и важна.
Вас давно объединяет
Теле-, радиоволна.
Пожелать хочу я в праздник
Солнечных эфиров.
В жизни личной – правильных
Лишь ориентиров.
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Настало чудове свято
День працівників радіо й зв'язку.
На подяку за ваші уміння
Приймайте від нас привітання!
А ще шлемо кохання й привіти
Тим, хто чесно взимку та влітку
Передачі веде та знімає!
Адже нині усі їх вітають!
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Поздравляю с Днем работников радио, телевидения и связи Украины. Желаю радостных новостей, великолепных идей, успешной работы, веселых сюжетов, полезной информации, увлекательных занятий и большого счастья в жизни.
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Дорогі друзі! Сьогодні, в День працівника радіо, телебачення та зв'язку України, хочеться налаштуватися з Вами на одну радіохвилю та в прямому ефірі, на всю країну привітати Вас зі святом. Побажати натхнення та кохання, гарного настрою та позитиву, а також всього того, що Ви самі бажаєте слухачам та телеглядачам! Ви несете радість у кожному слові, даруйте запал і легкість кожної пісні і просто тримайте в курсі всіх подій. Дякуємо Вам за нелегку Вашу працю!Открытки и картинки ко Дню работников радио, телевидения и связи
Как сообщал OBOZREVATEL, журналист Эрик Земмур может стать серьезным конкурентом для Эммануэля Макрона на выборах президента Франции, которые пройдут в стране в следующем году. У себя на родине он успел получить прозвище "французский Трамп".
По материалам: pozdravok.ru.