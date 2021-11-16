День работников радио, телевидения и связи Украины 2021: лучшие открытки и поздравления

Во вторник, 16 ноября в Украине отмечают День работников радио, телевидения и связи. Праздник был учрежден указом президента Леонида Кучмы № 667/94 от 11 ноября 1994 года.

Этот день празднуют журналисты радио, телевидения и интернет-СМИ, а также специалисты связи, которые обеспечивают работу телефонных и интернет-сетей. OBOZREVATEL к празднику подготовил подборку оригинальных поздравлений, видео и открыток.

Усіх працівників радіо, ТБ й зв'язку

Вітаю від душі,

Непроста робота ваша,

Результати хороші!

Всім бажаю я натхнення,

Радості та позитиву,

Креативний підхід,

Й світлої лиш перспективи.

Видео дня

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Ваша славная работа

Интересна и важна.

Вас давно объединяет

Теле-, радиоволна.

Пожелать хочу я в праздник

Солнечных эфиров.

В жизни личной – правильных

Лишь ориентиров.

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Настало чудове свято

День працівників радіо й зв'язку.

На подяку за ваші уміння

Приймайте від нас привітання!

А ще шлемо кохання й привіти

Тим, хто чесно взимку та влітку

Передачі веде та знімає!

Адже нині усі їх вітають!

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Поздравляю с Днем работников радио, телевидения и связи Украины. Желаю радостных новостей, великолепных идей, успешной работы, веселых сюжетов, полезной информации, увлекательных занятий и большого счастья в жизни.

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Дорогі друзі! Сьогодні, в День працівника радіо, телебачення та зв'язку України, хочеться налаштуватися з Вами на одну радіохвилю та в прямому ефірі, на всю країну привітати Вас зі святом. Побажати натхнення та кохання, гарного настрою та позитиву, а також всього того, що Ви самі бажаєте слухачам та телеглядачам! Ви несете радість у кожному слові, даруйте запал і легкість кожної пісні і просто тримайте в курсі всіх подій. Дякуємо Вам за нелегку Вашу працю!

Как сообщал OBOZREVATEL, журналист Эрик Земмур может стать серьезным конкурентом для Эммануэля Макрона на выборах президента Франции, которые пройдут в стране в следующем году. У себя на родине он успел получить прозвище "французский Трамп".

По материалам: pozdravok.ru.