Борец с исламом и сторонник Путина: что известно о журналисте, который может стать президентом Франции

В следующем году во Франции пройдут президентские выборы, и, похоже, у действующего лидера страны Эммануэля Макрона появился серьезный конкурент – журналист с ультраправыми взглядами Эрик Земмур.

Публицист известен своей антимиграционной риторикой и критикой либеральных ценностей, он выступает против иностранных медиа и отстаивает право мужчин на маскулинность. За это его даже прозвали "французским Трампом". Как и американский политик, Земмур не имеет политического опыта и озвучивает порой возмутительные вещи – несмотря на это, его популярность стремительно растет.

Что известно о возможном кандидате на пост президента Франции, а также что он думает о миграции, НАТО и отношениях с Украиной – читайте в материале OBOZREVATEL.

Видео дня

63-летний Земмур уже почти 30 лет занимается публицистикой – общий посыл его работ можно свести к предсказаниям конца "французской цивилизации". В своих книгах он клеймит "халялизацию" и "феминизацию" страны, а также призывает вернуть обществу прежние ценности – семью, работу, нацию, государство и школу.

Земмур – выходец из еврейской семьи, которая переехала во Францию из Алжира. Несмотря на свое происхождение, он резко критикует миграционную политику действующих властей, а в своей программе обещает закрыть мечети, а также запретить "нефранцузские" имена и упоминания ЛГБТ в прессе.

Земмур пропагандирует идею так называемого "великого замещения". Согласно этой теории, французов из их страны вытесняют мигранты-мусульмане. "Франция находится в смертельной опасности. В 2050 году мы будем полуисламской страной. В 2100 году мы будем исламской республикой", – поделился он мнением водном из выступлений.

Происходящее с нелегалами Земмур считает "ползучей оккупацией". А в своих книгах он называет мигрантов будущей причиной смерти французского языка.

В 2011 году журналист даже был осужден за разжигание вражды после того, как заявил, что "большинство наркоторговцев – чернокожие и арабы". В 2019 году он был осужден вновь – на этот раз за то, что назвал французских мусульман колонизаторами.

Как показало социологическое исследование, Эрик Земмур имеет больше шансов выйти во второй тур президентских выборов, чем лидер ультраправых Марин Ле Пен. Если последняя имеет поддержку на уровне 15-16%, то у Земмура – 16-16,5%. И это он еще официально не объявил о своем намерении баллотироваться, но, как ожидается, примет участие в выборах.

Действующий глава государства Эммануэль Макрон все еще лидирует в опросе и в первом туре ему прогнозируют 24-28% голосов. Однако его конкурент стремительно набирает очки.

Выступая на телевидении, Земмур так объяснил причины своих политических амбиций: "Потребность в переменах среди французов огромна, поскольку многие считают, что страна находится в упадке. Среди людей всех слоев общества и всех возрастов царит отчаяние. Все боятся, что Франция умрет, что ей пришел конец".

Что же касается своей конкурентки Ле Пен, которая делит с Земмуром ультраправый электорат, то журналист не слишком верит в ее успех на предстоящих выборах. "После своего прискорбного поражения на дебатах с Макроном в 2017 году Марин Ле Пен не может победить. В тот день она была унижена и унизила всех нас".

Для Украины успех Земмура может принести только проблемы – в прошлом он делал скандальные заявления и в адрес нашей страны. К тому же, новоиспеченный политик выступает за выход Франции из НАТО и ЕС, а также хвалит внешнюю политику главы Кремля Владимира Путина.

"Украина умирает, Украина мертва, хотя так запрещено говорить. Мы считаем, что вновь переживаем трагическую историю раздела Польши в XVIII веке. Вот только у Украины нет древней и славной истории своего соседа. Украина никогда не была нацией, ее всегда снабжали другие, она всегда была регионом империи – будь то российская или австрийская...", – говорил он.

Что же касается Путина, то Земмур считает его "папой" и единственным европейским лидером, защищающим "традиционное общество". А оккупацию Крыма он называл "бесконечным конфликтом между классикой и современностью".

"Он – нечто вроде папы, который говорит нам: "Европа, что сотворила ты со своим христианством?" Но это еще не все. Он – единственный европеец, который говорит "нет" американцам...", – говорил журналист в 2016 году.

Также Земмур призывает к выходу Франции из состава НАТО. В частности, его возмущения связаны с недавним отказом Австралии от покупки французских подлодок в пользу сотрудничества с американцами.

На сегодняшний день пока точно неясно, будет ли Земмур баллотироваться в президенты. Однако его резко популистские идеи могут привлечь определенный электорат во Франции – как это произошло в 2016 году, когда победу на президентских выборах одержал Дональд Трамп.