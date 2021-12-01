День работников прокуратуры Украины 2021: лучшие поздравления и открытки

В среду, 1 декабря в Украине празднуют День работников прокуратуры. Праздник был установлен указом президента Леонида Кучмы № 1190/2000 от 2 ноября 2000 года.

В документе, в частности, отмечалась "выдающаяся роль" прокуратуры в укреплении законности и защите прав человека, а также вклад ее работников в развитие Украины как правового государства. К празднику OBOZREVATEL подготовил подборку ярких поздравлений и открыток с пожеланиями.

Зі святом, служителі закону

І вірні сподвижники Феміди,

З днем працівників прокуратури,

В Україні ви не будете забуті!

Будьте завжди вірними закону,

Видео дня

Справедливість ви несете людям.

Ми ж, незважаючи на перепони,

Ваші добрі справи не забудем!

***

Украинских прокуроров

Поздравляем мы сейчас,

В этот праздник только счастья

Пожелать хотим для вас!

Пусть дела идут все гладко,

Вам желаем не хворать,

На работе очень сложной

Никогда не уставать!

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Від Вашої роботи залежить

Верховенство права в країні,

І у Ваших силах підвищити

Довіру громадян у ній.

Бажаємо в роботі Вам мудрості,

Відмінних знань всіх законів,

Бажаємо до самої старості

Щоб був до Вас прихильний Господь!

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Вітаю з Днем працівників прокуратури України! Бажаю завжди залишатися потужним щитом істини в будь-якому питанні, а також незворушним і непохитним професіоналом будь-яких справ, що потрапили в твої руки. Успіхів у роботі та гарних результатів, благополуччя в житті та надлишкових надій!

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Поздравляю с Днем работников прокуратуры Украины. Желаю всегда оставаться надежной защитой справедливости и мудрости, рассудительности и принципиальности. Пусть каждый день удается встречать с неопровержимыми фактами и доводами успеха, пусть всегда в жизни будет удача, поддержка, достаток и любовь!

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Высший антикоррупционный суд дал два года тюрьмы бывшему прокурору Генпрокуратуры. Александр Матюшко был признан виновным в попытке дать взятку за должность в НАБУ.

По материалам: pozdravok.ru.