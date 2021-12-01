День работников прокуратуры Украины 2021: лучшие поздравления и открытки
В среду, 1 декабря в Украине празднуют День работников прокуратуры. Праздник был установлен указом президента Леонида Кучмы № 1190/2000 от 2 ноября 2000 года.
В документе, в частности, отмечалась "выдающаяся роль" прокуратуры в укреплении законности и защите прав человека, а также вклад ее работников в развитие Украины как правового государства. К празднику OBOZREVATEL подготовил подборку ярких поздравлений и открыток с пожеланиями.Поздравления с Днем работников прокуратуры Украины в стихах и прозе
Зі святом, служителі закону
І вірні сподвижники Феміди,
З днем працівників прокуратури,
В Україні ви не будете забуті!
Будьте завжди вірними закону,
Справедливість ви несете людям.
Ми ж, незважаючи на перепони,
Ваші добрі справи не забудем!
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Украинских прокуроров
Поздравляем мы сейчас,
В этот праздник только счастья
Пожелать хотим для вас!
Пусть дела идут все гладко,
Вам желаем не хворать,
На работе очень сложной
Никогда не уставать!
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Від Вашої роботи залежить
Верховенство права в країні,
І у Ваших силах підвищити
Довіру громадян у ній.
Бажаємо в роботі Вам мудрості,
Відмінних знань всіх законів,
Бажаємо до самої старості
Щоб був до Вас прихильний Господь!
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Вітаю з Днем працівників прокуратури України! Бажаю завжди залишатися потужним щитом істини в будь-якому питанні, а також незворушним і непохитним професіоналом будь-яких справ, що потрапили в твої руки. Успіхів у роботі та гарних результатів, благополуччя в житті та надлишкових надій!
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Поздравляю с Днем работников прокуратуры Украины. Желаю всегда оставаться надежной защитой справедливости и мудрости, рассудительности и принципиальности. Пусть каждый день удается встречать с неопровержимыми фактами и доводами успеха, пусть всегда в жизни будет удача, поддержка, достаток и любовь!Открытки ко Дню работников прокуратуры Украины
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Высший антикоррупционный суд дал два года тюрьмы бывшему прокурору Генпрокуратуры. Александр Матюшко был признан виновным в попытке дать взятку за должность в НАБУ.
По материалам: pozdravok.ru.