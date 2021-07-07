Высший антикорсуд отправил в тюрьму бывшего прокурора ГПУ

Верховный суд оставил без изменений приговор бывшему прокурору ГПУ Александру Матюшко, которого приговорили к 2 годам лишения свободы за попытку подкупа члена конкурсной комиссии Национального антикоррупционного бюро. Матюшко признан виновным в попытке дать взятку за трудоустройство на руководящую должность подразделения детективов НАБУ.

Такое решение принял 7 июля Кассационный уголовный суд ВС. Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) на своей странице в Facebook.

"Таким образом, Высший антикоррупционный суд, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда и Кассационный уголовный суд признали указанное лицо виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 369 Уголовного кодекса Украины. По приговору суда бывшему прокурору ГПУ назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы", – говорится в сообщении.

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Это первый приговор Высшего антикоррупционного суда (ВАС), связанный с реальным лишения свободы, который прошел все инстанции и остался в силе.

В сентябре прошлого года ВАС назначил Матюшко два года лишения свободы за совершение уголовного преступления – експрокурор ГПУ предложил 10 000 долларов членам Конкурсной комиссии за трудоустройство в НАБУ.

Позднее 11 января Апелляционный палата ВАКС оставила этот приговор в силе. После этого експрокурора должны были отправить в тюрьму отбывать наказание. Однако, когда полицейские пришли к Матюшко домой, осужденного там не нашли.

Сейчас местонахождение его не установлено, Александр Матюшко находится в розыске.

Найдут експрокурора – вопрос остается открытым.

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