День Национальной гвардии Украины: поздравления и открытки к празднику

В пятницу, 26 марта, отмечается День Национальной гвардии Украины. Он был утвержден в 2015 году указом президента Петра Порошенко № 148/2015, "учитывая значение и роль" украинской Нацгвардии в государственной безопасности и обороне, защите жизни и прав граждан.

Праздник приурочен ко дню принятия депутатами Верховной Рады закона "О внутренних войсках Министерства внутренних дел Украины". OBOZREVATEL публикует яркие поздравления, пожелания и открытки для украинских нацгвардейцев.

Бажаю в свято гвардійським військам

Відваги, мужності, сил і терпіння!

Нехай відмінно служиться вам

І буде вірним будь-яке рішення!

Нехай здоров'я вас не підводить,

Нехай буде міцним дух бойовий,

Нехай удача сама вас знаходить,

Щоб всі біди пройшли стороною!

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З днем Нацгвардії! Успіху й добра!

Ви – елітні війська і вам пошана

І квіти і триразове "ура!",

Нехай салют на вашу честь вогні свої запалить!

Нехай спокійно буде в світі й Україні,

Безпека і порядок хай панують,

Вам бажаємо лише прекрасних днів в житті,

Нехай про вас завжди з пошаною говорять!

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Щиро вітаємо усіх військовослужбовців з Днем Національної гвардії України, бажаємо міцного здоров’я, успіхів у військовій підготовці, миру і злагоди в кожній родині. Сила та міць нашої держави – у єдності армії та народу, тому прийміть найщиріші вітання з нагоди цього свята і й надалі своєю важливою справою нагадуйте всьому світові про те, що Україна у надійних руках.

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Дорогий нацгвардійцю! Прийми найщиріші вітання з твоїм професійним святом та дозволь побажати тобі та твоїм рідним міцного здоров’я, оптимізму, стабільності та миру. Нехай любов до рідного краю та людська вдячність надають наснаги у нелегкій і відповідальній справі служіння українському народу.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская Национальная гвардия разрабатывает доктрину по принципам НАТО совместно с США и Канадой.

По материалам: pozdravok.ru, dn.sfs.gov.ua, sosnitsa-rada.gov.ua.