Нацгвардия разработает доктрину по принципам НАТО совместно с США и Канадой

Представители Группы советников по вопросам доктрины и образования (DEAG) Посольства США в Украине провели семинар по разработке доктрины Национальной гвардии Украины (НГУ) согласно подходам военных формирований стран-членов НАТО.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел на своей странице в Facebook. Участие в мероприятии также приняли представители Вооруженных сил Канады в Украине (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

По словам члена DEAG майора Гарри Квоша, в НГУ есть ряд документов, которые определяют ее деятельность, есть Концепция и планирование на разных уровнях, однако нет доктрины.

Последняя применяется в военных структурах стран-членов НАТО и определяет роль и место органов военного управления, командиров (начальников) всех уровней, порядок и принципы взаимодействия внутри структуры на стратегическом, оперативном и тактическом уровнях при организации выполнения повседневных задач и обеспечения подготовки к выполнению задач в будущем.

"Важно, чтобы доктрина Национальной гвардии Украины не противоречила национальным нормативным документам одновременно как по вопросам обороны, так и по вопросам безопасности и была совместимой с доктринами стран-партнеров", – подчеркнул американский военный.

Разработка доктрины запланирована на начало 2021 года при участии американских и канадских специалистов, говорится в сообщении.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что Украина готова, чтобы ее Вооруженные силы увеличили национальный вклад в операции под руководством Североатлантического альянса.

Так же наше войско стремится быть вовлеченным к планированию операций Альянса по урегулированию кризисов на ранних этапах, заявил министр обороны Андрей Таран. Он отметил, что в рамках Программы расширенных возможностей НАТО Украина хочет увеличить свой вклад в деятельность стратегического партнера и достичь максимальной совместимости.