День Національної гвардії України: привітання та листівки до свята

У п'ятницю, 26 березня, відзначається День Національної гвардії України. Його було затверджено 2015 року указом президента Петра Порошенка № 148/2015, "з огляду на значення і роль" української Нацгвардії в державній безпеці та обороні, захисті життя та прав громадян.

Свято приурочено до дня прийняття депутатами Верховної Ради закону "Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України". OBOZREVATEL публікує яскраві привітання, побажання та листівки для українських нацгвардійців.

Бажаю в свято гвардійським військам

Відваги, мужності, сил і терпіння!

Нехай відмінно служиться вам

І буде вірним будь-яке рішення!

Нехай здоров'я вас не підводить,

Нехай буде міцним дух бойовий,

Нехай удача сама вас знаходить,

Щоб всі біди пройшли стороною!

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З днем Нацгвардії! Успіху й добра!

Ви – елітні війська і вам пошана

І квіти і триразове "ура!",

Нехай салют на вашу честь вогні свої запалить!

Нехай спокійно буде в світі й Україні,

Безпека і порядок хай панують,

Вам бажаємо лише прекрасних днів в житті,

Нехай про вас завжди з пошаною говорять!

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Щиро вітаємо усіх військовослужбовців з Днем Національної гвардії України, бажаємо міцного здоров’я, успіхів у військовій підготовці, миру і злагоди в кожній родині. Сила та міць нашої держави – у єдності армії та народу, тому прийміть найщиріші вітання з нагоди цього свята і й надалі своєю важливою справою нагадуйте всьому світові про те, що Україна у надійних руках.

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Дорогий нацгвардійцю! Прийми найщиріші вітання з твоїм професійним святом та дозволь побажати тобі та твоїм рідним міцного здоров’я, оптимізму, стабільності та миру. Нехай любов до рідного краю та людська вдячність надають наснаги у нелегкій і відповідальній справі служіння українському народу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська Національна гвардія розробляє доктрину за принципами НАТО спільно з США та Канадою.

За матеріалами: pozdravok.ru, dn.sfs.gov.ua, sosnitsa-rada.gov.ua.