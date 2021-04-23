Всемирный день книги: история и пять неожиданных фактов

В пятницу, 23 апреля, отмечается Всемирный день книги и авторского права. Этот праздник был провозглашен в 1995 году резолюцией № 3.18, принятой на 28-й сессии ЮНЕСКО.

Как указывалось в документе, цель праздника – просвещение и развитие культурных традиций, а также привлечение внимание к роли книги как наиболее важного и надежного хранилища знаний. О том, как отмечается праздник, читайте далее в материале OBOZREVATEL.

В 1926 году король Испании Альфонс XIII учредил День испанской книги. Датой было избрано 23 апреля – день смерти писателя Мигеля Сервантеса.

В Барселоне праздник совпал с днем почитания памяти покровителя Каталонии святого Георгия, когда устраивалась грандиозная книжная ярмарка. Именно там зародилась традиция дарить розу купившему книгу.

23 апреля также умерли английский драматург Уильям Шекспир и перуанский писатель Инка Гарсиласо де ла Вега. Как отмечается в резолюции ООН, в этот день уместно проведение книжных выставок и ярмарок.

В 1994 году Билл Гейтс за 30,8 миллиона долларов купил "Кодекс Лестер" Леонардо де Винчи, что сделало эту книгу самой дорогой из когда-либо купленных. Каждая ее страница была отсканирована для создания цифровой версии, которая сегодня доступна для чтения интернете.

Самый большой штраф за просроченный возврат книги был выписан в Публичной библиотеке Иллинойса, США. Он составляет 345,14 доллара и занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Такая сумма выросла из пени по 2 цента в день за книгу детских стихов "Дни и дела", которую должны были сдать 19 апреля 1955 года, но только через 47 лет ее обнаружила в доме своей матери жительница Иллинойса. Чек с соответствующей суммой был подарен библиотеке.

Самая большая библиотека в мире – Библиотека Конгресса в Вашингтоне, которая была основана в 1800 году. Сегодня в ней – более 38 миллионов книг; общая протяженность книжных полок достигает почти 1,2 тысячи километров.

Библия, впервые опубликованная в 15 веке, является самой продаваемой книгой в истории. Согласно опросу Библейского общества, с 1815 по 1975 год было продано более 2,5 миллиарда экземпляров.

В списке самых продаваемых современных книг лидируют "Над пропастью во ржи" Джерома Сэлинджера, "Алхимик" Пауло Коэльо, "Думай и богатей" Наполеона Хилла, "Код да Винчи" Дэна Брауна, "Лев, колдунья и платяной шкаф" Клайва Льюиса, "Сон в красном тереме" Цао Сюэцинь, "Она: История приключений" Генри Хаггарда, "Десять негритят" Агаты Кристи, "Гарри Поттер и философский камень" Джоан Роулинг, "Маленький принц" де Сент-Экзюпери.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети обнародовали строки из книги жалоб времен СССР. Такие книги были своеобразной формой апелляции к власти.