День Иоанна Златоуста 2022: молитва, традиции и запреты праздника

Ежегодно 9 февраля церковь чтит память святителя Иоанна Златоуста – архиепископа константинопольского и богослова. В этот день вспоминают перенесение мощей святителя в Константинополь.

Святой почитается как один из трех Вселенских учителей вместе с Василием Великим и Григорием Богословом. В народном календаре эта дата известна под названием Златоуст. О главных традициях и запретах праздника рассказывает OBOZREVATEL.

Святитель Иоанн Златоуст – святой 4-5 веков, архиепископ Константинопольский, талантливый оратор, адвокат и религиозный полемист, выдающийся мыслитель и проповедник Церкви. Прославленный в лике святителей, учителей и чудотворцев.

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За свой непревзойденный дар красноречия святителя прозвали Златоустом, а также Вселенским Учителем. Чтобы убедиться в этом, стоит почитать проповеди и письма святого. Кроме того, в течение богослужебного года храмы совершают литургию именно Иоанна Златоуста.

Святителю Иоанну Златоусту молятся о просветлении разума, постижении духовных истин, об укреплении семьи. Он также считается покровителем тех, кто пребывает в отчаянии и на распутье.

В старину на Златоуста к столу подавали поминальную трапезу, часть которой относили на кладбище или раздавали как милостыню нищим у храма.

Согласно народным поверьям, на Златоуста ни в коем случае нельзя дарить подарки – иначе подаренная вещь не прослужит долго или, в худшем случае, дарителя и получателя может настигнуть беда.

Также считается, что в праздник нельзя ничего покупать, мыть голову и травмироваться: следует беречь себя от ран, особенно от порезов и ожогов.

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