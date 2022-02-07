День Григория Богослова 2022: что нельзя делать и какую молитву читать святителю

Ежегодно 7 февраля церковь чтит память Григория Богослова – великого святого, константинопольского патриарха и одного из Отцов Церкви.

В народном календаре эта дата известна как Григорий Весноуказатель. Что можно и что нельзя делать в праздник, читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Святитель Григорий Богослов родился около 325 года в Арианзе (современная территория Турции) в знатной семье христиан. Он получил хорошее образование, а в 30-летнем возрасте принял крещение, после чего ушел в монастырь. В 381 году святой стал архиепископом Константинопольским.

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Григорий Богослов жил строгой жизнью подвижника и боролся с ересью, в чем ему помогали горячая проповедь Слова Божьего и глубокое знание Священного Писания. Духовное наследие святителя включает 243 послания, 507 стихов и 45 проповедей.

В праздник Григория Богослова верующим стоит сходить в церковь и помолиться святому. Святителя просят о понимании основ вероучения, укреплении веры и обращении иноверцев.

Считается, что вместе с Василием Великим и Иоанном Златоустом Григорий Богослов помогает при строительстве дома, проблемах с начальством, а также защищает от искушений и от злых людей.

В старину Григория называли Весноуказателем: 7 февраля ожидали поворота на весну. Люди старались делать добрые дела и вспоминать все добро, сделанное другими.

Согласно народным поверьям, на Григория Богослова нельзя стричь ногти и волосы, плеваться и выходить из дома после заката.

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