День Елены и Константина: молитва, традиции и запреты праздника

В четверг, 3 июня, православные верующие в Украине и других странах чтят память святых равноапостольных царя Константина и матери его царицы Елены. В народе праздник известен под названиями Еленин день, Елена – Длинные льны, Елена Льняница, Алена Леносейка.

В это время, как правило, завершался посев хлеба и люди начинали сеять лен, коноплю, позднюю пшеницу, овес. История, традиции, приметы, обычаи праздника и молитва святым Елене и Константину – далее в материале OBOZREVATEL.

Римского императора Константина І Великого и его мать святую царицу Елену почитают в лике равноапостольных за большие заслуги перед церковью.

Константин Великий был первым императором Римской империи, принявшим христианство. Правление его предшественника Диоклетиана сопровождалось Великим гонением – последним и самым масштабным преследованием христиан в этом государстве.

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Как сказано в житии святых, еще будучи язычником, в 312 году перед битвой со своим соперником, деспотичным правителем Италии Максенцием Константин получил видение огненного Креста в ночном небе и услышал голос, произнесший Hoc vince ("Под этим знаком победишь").

Тогда он велел воинам изобразить монограммы Христа на своих щитах и одержал победу. В 313 году Константин издал Миланский эдикт, позволив исповедание христианства во всей Римской империи. После трехсотлетних гонений христиане впервые смогли открыто исповедовать веру в Иисуса Христа.

Победив всех своих соперников и отказавшись от язычества, Константин Великий не оставил столицей древний Рим, центр языческого государства, а перенес ее на восток, в Византий, позже переименованный в Константинополь.

Константин считал, что лишь христианство способно объединить Римскую империю. Он стремился всячески поддерживать Церковь, строил храмы, возвращал из ссылки исповедников-христиан. Христианскую веру и ее ценности Константин сделал основой своего государства, а принятие христианства – основным условием для получения римского гражданства.

Равноапостольная царица Елена была женой римского императора Констанция I Хлора и матерью Константина Великого. Она была воспитана в христианской вере. Очевидно, мать-христианка сыграла не последнюю роль в становлении личности Константина.

Елена известна своей государственнической и правозащитной деятельностью, а также проведенными ею раскопками в Иерусалиме, во время которых были обретены Животворящий Крест Господень и другие реликвии Страстей Христовых.

Согласно житию равноапостольной Елены, в возрасте 80 лет во сне она получила указание отправиться в Иерусалим и открыть миру святые места, закрытые нечестивыми. В 326 году во время раскопок на Голгофе ею был обретен крест, на котором распяли Спасителя, четыре гвоздя и титло INRI (лат. "Иисус Назарянин, Царь Иудейский").

Отыскав Животворящий Крест Господень, Елена сподвигла народ поклониться ему. Часть святыни, гвозди и шипы от тернового венца Спасителя царица привезла в Рим сыну Константину, а другую часть оставила в Иерусалиме.

Над местом страданий, погребения и воскресения Иисуса Христа равноапостольные Константин и Елена возвели большой храм в честь Воскресения Христова – это на сегодняшний день главная святыня в Иерусалиме.

Вскоре после обретения Креста Господня царица Елена умерла. Император Константин Великий окончил свой земной путь в день Пятидесятницы 337 года.

До дня Елены, как правило, завершали посев хлеба и начинали сеять яровые, ячмень, гречку. Равноапостольные Константин и Елена считались покровителями льноводства и огуречных грядок, поэтому в день их памяти традиционно сеяли лен и сажали огурцы: "Олене – льны, огурцы – Константину".

Девушки на Елену пели песни с заговорами на рост и урожай льна и конопли. Святой Елене также молились о счастливой доле.

Ссориться, ругаться, говорить и думать плохо о ком-либо. Этот запрет стоит соблюдать в любой другой день, но в церковные праздники он особенно актуален.

В некоторых регионах девушки не заплетали косы, чтобы лен и девичьи волосы росли длинными и не путались.

Посеешь лен на Олену – будут длинные льны.

На Олену сей лен.

Какая Леносейка, такая и осень будет, солнечная или дождливая.

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь православных церковных праздников на июнь 2021 года. В начале лета в Украине отмечают несколько важных дат: Вознесение Господне, Троицу, День Святого Духа и другие торжества.