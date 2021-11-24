День друзей 2021: прикольные поздравления и открытки

В среду, 24 ноября отмечается День завоевания друзей и оказания влияния на людей, или, День друзей. Хотя праздник не имеет официального статуса, он является достаточно популярным в США и ряде других стран мира.

Дата мероприятия была выбрана неслучайно: 24 ноября – день рождения известного психолога Дейла Карнеги (1888-1955), автора книги "Как приобретать друзей и оказывать влияние на людей". К празднику OBOZREVATEL публикует подборку веселых поздравлений, открыток и видео.

Вітаємо всіх вас зі святом,

Днем друзів по всій Землі.

Бажаємо успіхів і будьте щасливі,

Ну, а дружба нехай буде скрізь.

Одне за одного тримаєтесь міцніше,

Видео дня

І цінуйте одне одного завжди.

Адже, повірте, немає нічого в житті гіршого,

Чим втратити старого друга назавжди.

***

Поздравить я хочу скорей

Всех дорогих моих друзей,

Вам пожелать добра и света,

В душе всегда чтоб было лето,

Улыбок, радости, веселья,

Любви, достатка вашим семьям,

Хочу, чтоб чаще мы встречались

И никогда не расставались!

***

Якщо з другом ти ідеш, веселіш дорога,

Щезнуть назавжди смуток та тривога,

Без друзів, звичайно ж, тебе трохи,

А із друзями дуже багато.

У День друзів бажаю всім удачі,

Миру, щастя й добра на додачу,

Нехай вас дружба на добрі справи надихає,

Хай удача і везіння вас не залишають.

***

С Днем друзей! В этот радостный праздник желаю, чтоб в твоей душе светило солнце! Пусть любовь согревает в холодные дни, здоровье будет всегда крепким, как орешек, а улыбка – теплой!

***

Дорога моя людино, на тебе я можу покластися в будь-якій ситуації. Ти прийдеш на допомогу в будь-який момент дня та ночі, в холоднечу та в спеку. Так дозволь побажати тобі в День друзів завжди чудового настрою, успіхів та безмежного щастя. Нехай усе хороше, що ти тільки зможеш собі нафантазувати, обов'язково стане реальністю!

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее психологи назвали десять вещей, за которые, по их мнению, никогда не следует просить прощения. Чрезмерные извинения могут унизить достоинство и убедить в беспомощности, считают они.

По материалам: pozdravok.ru, pozdravik.ru.