День друзей 2021: прикольные поздравления и открытки
В среду, 24 ноября отмечается День завоевания друзей и оказания влияния на людей, или, День друзей. Хотя праздник не имеет официального статуса, он является достаточно популярным в США и ряде других стран мира.
Дата мероприятия была выбрана неслучайно: 24 ноября – день рождения известного психолога Дейла Карнеги (1888-1955), автора книги "Как приобретать друзей и оказывать влияние на людей". К празднику OBOZREVATEL публикует подборку веселых поздравлений, открыток и видео.Прикольные поздравления с Днем друзей в стихах и прозе
Вітаємо всіх вас зі святом,
Днем друзів по всій Землі.
Бажаємо успіхів і будьте щасливі,
Ну, а дружба нехай буде скрізь.
Одне за одного тримаєтесь міцніше,
І цінуйте одне одного завжди.
Адже, повірте, немає нічого в житті гіршого,
Чим втратити старого друга назавжди.
***
Поздравить я хочу скорей
Всех дорогих моих друзей,
Вам пожелать добра и света,
В душе всегда чтоб было лето,
Улыбок, радости, веселья,
Любви, достатка вашим семьям,
Хочу, чтоб чаще мы встречались
И никогда не расставались!
***
Якщо з другом ти ідеш, веселіш дорога,
Щезнуть назавжди смуток та тривога,
Без друзів, звичайно ж, тебе трохи,
А із друзями дуже багато.
У День друзів бажаю всім удачі,
Миру, щастя й добра на додачу,
Нехай вас дружба на добрі справи надихає,
Хай удача і везіння вас не залишають.
***
С Днем друзей! В этот радостный праздник желаю, чтоб в твоей душе светило солнце! Пусть любовь согревает в холодные дни, здоровье будет всегда крепким, как орешек, а улыбка – теплой!
***
Дорога моя людино, на тебе я можу покластися в будь-якій ситуації. Ти прийдеш на допомогу в будь-який момент дня та ночі, в холоднечу та в спеку. Так дозволь побажати тобі в День друзів завжди чудового настрою, успіхів та безмежного щастя. Нехай усе хороше, що ти тільки зможеш собі нафантазувати, обов'язково стане реальністю!Открытки и картинки в День друзей
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее психологи назвали десять вещей, за которые, по их мнению, никогда не следует просить прощения. Чрезмерные извинения могут унизить достоинство и убедить в беспомощности, считают они.
По материалам: pozdravok.ru, pozdravik.ru.