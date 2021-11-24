День друзей 2021: прикольные поздравления и открытки

Анна Паскевич
Праздники
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День друзей - поздравления

В среду, 24 ноября отмечается День завоевания друзей и оказания влияния на людей, или, День друзей. Хотя праздник не имеет официального статуса, он является достаточно популярным в США и ряде других стран мира.

Дата мероприятия была выбрана неслучайно: 24 ноября – день рождения известного психолога Дейла Карнеги (1888-1955), автора книги "Как приобретать друзей и оказывать влияние на людей". К празднику OBOZREVATEL публикует подборку веселых поздравлений, открыток и видео.

Прикольные поздравления с Днем друзей в стихах и прозе

Вітаємо всіх вас зі святом,

Днем друзів по всій Землі.

Бажаємо успіхів і будьте щасливі,

Ну, а дружба нехай буде скрізь.

Одне за одного тримаєтесь міцніше,

Видео дня

І цінуйте одне одного завжди.

Адже, повірте, немає нічого в житті гіршого,

Чим втратити старого друга назавжди.

***

Поздравить я хочу скорей

Всех дорогих моих друзей,

Вам пожелать добра и света,

В душе всегда чтоб было лето,

Улыбок, радости, веселья,

Любви, достатка вашим семьям,

Хочу, чтоб чаще мы встречались

И никогда не расставались!

***

Якщо з другом ти ідеш, веселіш дорога,

Щезнуть назавжди смуток та тривога,

Без друзів, звичайно ж, тебе трохи,

А із друзями дуже багато.

У День друзів бажаю всім удачі,

Миру, щастя й добра на додачу,

Нехай вас дружба на добрі справи надихає,

Хай удача і везіння вас не залишають.

***

С Днем друзей! В этот радостный праздник желаю, чтоб в твоей душе светило солнце! Пусть любовь согревает в холодные дни, здоровье будет всегда крепким, как орешек, а улыбка – теплой!

***

Дорога моя людино, на тебе я можу покластися в будь-якій ситуації. Ти прийдеш на допомогу в будь-який момент дня та ночі, в холоднечу та в спеку. Так дозволь побажати тобі в День друзів завжди чудового настрою, успіхів та безмежного щастя. Нехай усе хороше, що ти тільки зможеш собі нафантазувати, обов'язково стане реальністю!

Открытки и картинки в День друзей
Открытка в День друзей
Поздравления с Днем друзей
Пожелания в День друзей
Видео с поздравлениями ко Дню друзей

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее психологи назвали десять вещей, за которые, по их мнению, никогда не следует просить прощения. Чрезмерные извинения могут унизить достоинство и убедить в беспомощности, считают они.

По материалам: pozdravok.ru, pozdravik.ru.

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