57-летняя Кейт Бланшетт вышла на красную дорожку в провокационном платье, о котором теперь говорят все

Австралийская актриса Кейт Бланшетт собрала на себе взгляды всех присутствующих на 79-м Каннском кинофестивале, появившись на красной дорожке в ярком и довольно провокационном образе. 57-летняя звезда одела платье из осенней коллекции креативного директора французского дома моды Givenchy Сары Бертон, что обнажило ее тело.

Видео дня

"Изюминкой" наряда селебрити стала экстремально открытая спина, а также фрагменты полупрозрачной ткани, которые в комбинации оставили мало места для фантазии. Внешний вид Бланшетт активно обсуждают на просторах сети, более того, восторг не сдерживают и редакторы известных изданий о моде, таких как Vogue.

Кейт Бланшетт вышла на публику в эффектном платье силуэта "русалка" с высоким воротником и невероятной цветочной вышивкой. Игривости образу селебрити добавила разноцветная бахрома на юбке, а длинные перчатки с воланами создавали оригинальную форму.

Чтобы не создавать избыточных акцентов, Бланшетт не перегружала образ аксессуарами. Актриса надела лишь несколько абстрактных золотых сережек.

Минимализма звезда придерживалась и в прическе и макияже. Она собрала волосы в свободный пучок, а естественные черты внешности подчеркнула косметическими средствами нюдовых оттенков.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что 63-летняя Деми Мур в полупрозрачном платье с соблазнительным разрезом затмила всех на Каннском кинофестивале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!