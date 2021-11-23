Психолог назвала 10 вещей, за которые никогда не нужно извиняться

Чрезмерные извинения могут не только унизить достоинство в глазах окружающих, но и убедить в своей беспомощности. Эксперты утверждают, что приносить извинения нужно только тогда, когда они могут залечить психологические травмы и успокоить.

Социолог Майя Йованович в своем видео на YouTube рассказывает, за что никогда не стоит извиняться, в то время как дипломированный психолог Юлия Латуненко на своем канале объясняет, почему иногда нужно промолчать. OBOZREVATEL собрал 10 вещей, за которые не нужно извиняться (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Незнание

Психологи советуют осознать, что человек не может знать и замечать все. Часто возникает желание принести извинения за то, что какие-то вещи проходят мимо внимания, но это нормальное явление. Не нужно убиватся из-за того, что последняя премьера прошла без вашего участия, а очередная просьба оказалась забытой.

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Внешность

Никто не обязан приносить извинения и оправдываться за то, как он выглядит. Человек в праве сам решать, что одеть, как накраситься и какую прическу сделать. Если кому-то не нравится ваш вес, рост или особенности тела – это не ваша вина.

Сексуальная ориентация

Не стоит извиняться за то, что от вас не зависит в равной степени, как и за то, кто вам нравится. Сексуальная ориентация – личный выбор каждого, который не должен быть осужден.

Мнения и идеи

Майя Йованович в своей речи приводит пример, что извинения перед озвучением идеи наводит собеседников на мысль, что она не важна. Вместо "простите, я здесь подумал" можно сказать "мне есть что предложить".

Эмоции

В жизни случаются разные ситуации, когда не удается сохранять спокойствие на публике. Вас не должны за это осуждать, ведь чувства не всегда можно контролировать. К тому же, ученые давно доказали, что подавлять в себе эмоции – вредно.

Ошибки

Все знают, что не ошибается только тот, кто ничего не делает. Если вам в любой манере указывают на ошибку, не стоит извиняться. Можно поблагодарить за внимательность и исправить ее без лишних разговоров.

Забота о себе

Забота о себе – это ни в коем случае не проявление эгоизма или самовлюбленности. В книге "Выгорание. Новый подход к избавлению от стресса" авторы Эмили Нагоски и Амелия Нагоски уверяют, что без заботы о себе людей быстро догонит эмоциональное выгорание.

Успех

Чтобы не выглядеть самоуверенно, многие унижают свои достижения, извиняясь за успех и оправдывая его стечением обстоятельств. Таким образом можно уверить окружающих в собственной беспомощности.

Просьба о помощи

Каждому время от времени необходима поддержка, сострадание и помощь. Не нужно унижаться из-за того, что навалилось много работы или стресса. Людям приятнее будет услышать благодарность, чем жалостливые извинения.

Отказ

Эксперты уверяют, что не нужно извиняться за то, что вы не можете помочь. В первую очередь, каждый заботится о собственном организме и уровне стресса, поэтому нет ничего плохого в том, что вы отказываетесь взять на себя часть проблем другого человека.

Также OBOZREVATEL рассказывал о советах от психолога о том, как стать увереннее в себе. Екатерина Богомолова рассказала, что к ней часто обращаются клиенты с подобными проблемами.