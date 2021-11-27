День апостола Филиппа 2021: как отметить и что нельзя делать в праздник

В субботу, 27 ноября православные верующие чтят память святого апостола Филиппа – одного из двенадцати ближайших учеников Иисуса Христа.

Этот день известен как Филиппов день, или Филипповка, Заговенье. Так, он является последним перед Рождественским постом, который продолжается 40 дней до праздника Рождества Христова. OBOZREVATEL рассказывает о главных традициях и запретах праздника.

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Согласно Евангелию от Иоанна, Филипп был родом из города Вифсаиды. Спаситель призвал его третьим, вслед за Андреем и Петром.

После Вознесения Иисуса Христа апостол Филипп проповедовал Евангелие в Галилее, Греции, в Лидии, Сирии, Фригии и других странах, сопровождая проповедь чудесами. В частности, однажды он воскресил младенца, а также мертвого, которого толпа несла на погребальных носилках.

За проповедь Филипп принял мученическую смерть: в возрасте 87 лет он был распят головой вниз Иераполе Фригийском в Малой Азии. Это произошло в 80 году при правлении римского императора Домициана.

27 ноября следует сходить в церковь на богослужение и помолиться святому Филиппу. Апостолу возносят молитвы об укреплении в вере, духовности и избавлении от сомнений.

На день памяти апостола Филиппа приходится заговенье (последний день перед постом) на Рождественский пост, поэтому его называют Филипповым, или Филипповкой.

В праздник можно собраться всей семьей за щедрым застольем, если он не выпадает на однодневные постные дни – среду и пятницу. В противном случае заговенье переносится на 26 ноября.

Согласно поверьям, на Филиппа не стоит заниматься тяжелым физическим трудом и рукоделием – чтобы не испортить судьбу.

Также считается, что 27 ноября опасно ходить в лес – есть угроза встретить волков.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 ноября Рождественский пост начинается не только у православных, но и у католиков. У западных христиан он известен под названием Адвент. О том, чем он отличается от православного, читайте в материале.