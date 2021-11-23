Рождественский пост 2021 в Украине: когда начинается и как его прожить

Рождественский пост для православных Украины ежегодно приходится на период с 28 ноября по 6 января. Он был установлен в честь великого праздника Рождества Христова.

Этот пост также известен под названиями Филиппов, или Филипповка. В чем суть и как его правильно прожить, читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Рождественский пост продолжается 40 дней. Часто его называют Филипповым, поскольку заговенье (последний день перед постом) на него приходится на день памяти апостола Филиппа. В 2021 году пост начнется в воскресенье.

Его цель – не только в воздержании от пищи. Истинный смысл Рождественского поста – удаление от греха и приближение к Богу, укрощение плотских желаний, покаяние, молитва и встреча Рождества с чистой душой.

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В течение всех сорока дней верующим запрещается употреблять яйца, мясо, молоко, алкоголь и любые продукты, которые их могут содержать. Рыбу позволено есть по субботам и воскресеньям, а также в дни больших церковных праздников, в частности, Введения Пресвятой Богородицы и святого Николая Чудотворца. Также в эти дни можно выпить немного вина.

По церковному монастырскому уставу, до 19 декабря по понедельникам разрешены горячие блюда без добавления растительного масла, а по средам и пятницам предписано сухоядение, когда можно есть только растительную пищу, не прошедшую термическую обработку, без масла.

Во вторник и четверг разрешена горячая пища с растительным маслом. В последнюю неделю Рождественского поста, в период со 2 по 6 января, правила ужесточаются: рыбу нельзя есть даже в субботние и воскресные дни.

Основу меню во время поста составляют фрукты, овощи, хлеб, каши, грибы, бобовые и орехи. Стоит отметить, что для мирян необязательны такие же строгие ограничения, как для монахов. В частности, можно отказаться от сухоядения, однако лучше всего обсудить режим воздержания со своим духовником.

Кроме того, пост может быть ослаблен в случае болезни, тяжелой физической работы, путешествия, воинских обязанностей. Не соблюдать его разрешается детям и беременным женщинам.

Согласно церковным канонам, сочетаться браком и отмечать свадьбу в пост не разрешается. В случае острой необходимости можно расписаться в загсе, а венчание и свадьбу отложить до завершения поста.

Кроме того, важно воздерживаться от участия в шумных развлечениях, азартных играх, стараться не злословить и не допускать любых негативных эмоций и поступков.

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь православных и католических праздников на декабрь 2021 года. В этот период верующих христиан ожидает немало важных дат.