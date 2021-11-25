Адвент 2021: чем католический Рождественский пост отличается от православного

Адвент, Рождественский пост у католиков, в 2021 году начнется в воскресенье, 28 ноября, и продлится до пятницы, 24 декабря (включительно). Начало поста ежегодно приходится на разные даты, поскольку его первый день определяется как четвертое воскресенье до Рождества Христова.

Адвент – это время покаяния и исповеди, благодаря которому христиане могут с чистым сердцем принять участие в праздничных богослужениях и причаститься. Подробнее о традициях католического Рождественского поста и его отличиях от православного читайте далее в материале OBOZREVATEL.

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Первые упоминания о праздновании Адвента в католицизме датируются 380 годом, когда Сарагосский собор учредил новые правила для богослужений в период с 17 декабря до праздника Богоявления.

А в "Истории франков" указано, что в 480 году часть верующих постились три раза в неделю в последние недели перед Рождеством.

Духовный смысл Адвента заключается в радостном ожидании и приготовлении к празднику Рождества, а также размышлениях о втором пришествии Иисуса Христа, которое, в соответствии со Священным Писанием, произойдет в конце времен. Этим объясняется название поста: Адвент в переводе с латыни означает "пришествие".

В период Адвента католики отмечают ряд праздников, включая День святой Варвары и День святого Николая. В такие дни принято печь рождественское печенье и готовить подарки для близких. На улицах устанавливают елки и открывают ярмарки.

Одна из самых известных традиций – Адвент-календарь для детей (Рождественский календарь). Он состоит из квадратов с датами, за каждым из которых спрятана коробочка с угощением.

Перед началом Адвента принято ставить перед собой какую-то духовную цель, например, воздержание от пищи, интимной близости, совершение добрых дел.

Во время поста необходимо избегать шумных развлечений, увеселительных заведений, чревоугодия и готовиться к исповеди. В эти дни храмы не проводят обряд венчания.

Адвентский венок – один из главных атрибутов католического Рождественского поста. Он представляет собой венок из еловых веток, в который вплетают четыре свечи.

В первое воскресенье Адвента зажигают одну свечу, и в каждое следующее добавляют по одной. В Рождество Христова горят все четыре свечи, что является символом светлого торжества. Такие венки украшают храмы и дома людей.

Все четыре воскресенья Адвента отличаются между собой своей символикой и тематикой. В храмах проходят особые богослужения, а священники облачаются в одежды фиолетового цвета. В первое воскресенье зажигают первую свечу венка Адвента – Свечу пророчества, которая символизирует второе пришествие Спасителя.

Во второе воскресенье Адвента вместе с ней зажигают вторую свечу, Вифлеемскую – символ пришествия на землю Сына Божьего Иисуса Христа, рожденного от Девы Марии в Вифлееме.

В третье воскресенье вдобавок зажигают третью свечу – Свечу пастухов, которая символизирует пришествие Иисуса в сердца людей через веру в Его святое Слово.

В четвертое воскресенье к первым трем добавляют четвертую и последнюю – Ангельскую свечу. Она олицетворяет последнее пришествие Сына Божьего во славе со всеми ангелами.

В Адвент, в отличие от православного Рождественского поста, нет особых ограничений в питании, кроме тех, которые соблюдаются и и в другое время (по пятницам запрещены к употреблению продукты животного происхождения; в православии – по средам и по пятницам).

Традиционно католики отказываются от мяса, в некоторых регионах – и от молочных продуктов. Также до 1-2 раз в день сокращается число приемов пищи.

Кроме того, по своей продолжительности Адвент примерно на треть короче православного поста. Но несмотря на все отличия, смысл обоих один – очищение от греха и усмирение плоти.

Служители церкви напоминают, что телесное воздержание будет бессмысленным без заботы о душе. В пост следует больше времени посвятить молитве, посещению богослужений и общению с близкими.

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