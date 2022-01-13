День ангела Василия 2022: лучшие открытки и поздравления с именинами

В пятницу, 14 января мужчины по имени Василий отмечают день ангела. Православная церковь в эту дату чтит память святителя Василия Великого – одного из самых почитаемых христианских святых.

Василий – имя греческого происхождения, которое имеет значение "царский, царственный". К именинам Василия OBOZREVATEL публикует подборку смс, открыток и видео с поздравлениями и пожеланиями.

Привітати Василя привід найкращий,

День іменин його, день ангела прийшов

Засвіти свічку, щоб зникли хмари,

На честь свята пиріг подай до столу.

Бажаю я, щоб легко все вдавалось,

Щоб усі справи Бог благословив,

Щоб бажання швидше всі збувались,

Видео дня

Щоб багато років жив у щасті та любові.

***

Известно всем, не имя красит человека,

А человек делами красит свое имя.

Будь Василий ангелом храним навек.

Для Бога будь всегда любимым.

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У день іменин Василю хочу бажати

Щоб як і раніше працьовитим був,

Завжди завзятістю своїх цілей досягав

І багато років прожив у достатку та щасливо.

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Василий, с днем ангела тебя! Желаю жить по-царски, но всегда будь надежным другом и отзывчивым человеком. Поздравляю!

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Дорогий Василю, від щирого серця вітаю тебе з днем ангела! Нехай він завжди оберігає тебе! Богатирського здоров'я, успіхів, наче феєрверк, блискучих ідей, досягнення будь-яких цілей, впевненої ходи життєвим шляхом і море радісних хвилин! Нехай твої заповітні мрії виконуються з блискавичною швидкістю!

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З іменинами, Василю! Міцного духовного та фізичного здоров'я, великих доходів, радості від кожного дня. Нехай твій дім буде повною чашею, наповненою до країв!

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 января в Украине также отмечают Старый Новый год. В этот день читают особую молитву. Поздравления с праздником – в материале по ссылке.

По материалам: pozdravik.ru.