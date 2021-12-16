День ангела Варвары 2021: лучшие открытки и поздравления с именинами
Женщины по имени Варвара в пятницу, 17 декабря отмечают свой день ангела. Сегодня православные отмечают праздник в честь их святой покровительницы – великомученицы Варвары Илиопольской.
Варвара – имя греческого происхождения, которое имеет значение "чужестранка". К именинам Варвары OBOZREVATEL публикует подборку поздравлений и ярких открыток с пожеланиями.Поздравления с днем ангела Варвары в стихах и прозе
Свята Варвара за віру загинула,
Жорстока доля діву спіткала,
Мучителів її Господь покарав,
На суворий свій суд убивць прикликав!
Сьогодні, в День пам'яті Варвари святої,
Ти своє серце для віри відкрий,
Варварі святій від душі помолись,
За мужність та стійкість та їй вклонись!
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В день ангела хочу сказать о главном,
Живи ты с верой в сердце навсегда,
Не обольщайся перед злым обманом,
И будет счастье у тебя всегда!
С именинами, Варвара!
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У День святої Варвари я свічку запалю,
І простої молитви слова прошепочу.
Не прошу я слави, влади та багатства,
Дітям та батькам прошу здоров'я, щастя.
Милості та захисту я прошу для них,
Збережи, свята, улюблених і рідних.
У день святої Варвари до неба я звертаюсь,
Почуй і допоможи, заступниця свята.
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Поздравляю с днем ангела Варвары! Искренне желаю крепкой веры и благих деяний, светлой надежды, чистой любви, доброй помощи небес и истинного счастья жизни!
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Вітаю з днем Варвари і щиро бажаю благополуччя в житті та достатку, здоров'я тобі та твоїй родині, щирої віри та доброї надії, сміливості та доброти душі. Нехай Свята Варвара буде прикладом рішучості, честі та свободи, нехай у тебе завжди все виходить!Открытки и картинки ко дню ангела Варвары
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По материалам: pozdravok.ru.