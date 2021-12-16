День ангела Варвары 2021: лучшие открытки и поздравления с именинами

Женщины по имени Варвара в пятницу, 17 декабря отмечают свой день ангела. Сегодня православные отмечают праздник в честь их святой покровительницы – великомученицы Варвары Илиопольской.

Варвара – имя греческого происхождения, которое имеет значение "чужестранка". К именинам Варвары OBOZREVATEL публикует подборку поздравлений и ярких открыток с пожеланиями.

Свята Варвара за віру загинула,

Жорстока доля діву спіткала,

Мучителів її Господь покарав,

На суворий свій суд убивць прикликав!

Сьогодні, в День пам'яті Варвари святої,

Ти своє серце для віри відкрий,

Варварі святій від душі помолись,

Видео дня

За мужність та стійкість та їй вклонись!

***

В день ангела хочу сказать о главном,

Живи ты с верой в сердце навсегда,

Не обольщайся перед злым обманом,

И будет счастье у тебя всегда!

С именинами, Варвара!

***

У День святої Варвари я свічку запалю,

І простої молитви слова прошепочу.

Не прошу я слави, влади та багатства,

Дітям та батькам прошу здоров'я, щастя.

Милості та захисту я прошу для них,

Збережи, свята, улюблених і рідних.

У день святої Варвари до неба я звертаюсь,

Почуй і допоможи, заступниця свята.

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Поздравляю с днем ангела Варвары! Искренне желаю крепкой веры и благих деяний, светлой надежды, чистой любви, доброй помощи небес и истинного счастья жизни!

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Вітаю з днем Варвари і щиро бажаю благополуччя в житті та достатку, здоров'я тобі та твоїй родині, щирої віри та доброї надії, сміливості та доброти душі. Нехай Свята Варвара буде прикладом рішучості, честі та свободи, нехай у тебе завжди все виходить!

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По материалам: pozdravok.ru.