День святой Варвары 2021: что категорически нельзя делать в праздник

День святой Варвары у православных в Украине и других странах ежегодно отмечается 17 декабря. В эту дату верующие чтят память великомученицы Варвары Илиопольской, которая пострадала за веру в 306 году.

Святая является одной из самых почитаемых в христианстве. Считается, что именно она начинает цикл зимних праздников. О том, что можно и что нельзя делать в День Варвары, читайте в материале OBOZREVATEL.

Согласно житию святой Варвары, она родилась в Илиополе (Малая Азия), в знатной семье язычников. Ее отец, Диоскор, пришел в ярость, когда узнал, что его дочь тайно приняла христианство – запрещенную в Римской империи религию.

Видео дня

Он отвел Варвару к римскому префекту Мартиану, который приговорил девушку к пыткам, а затем – к казни. Диоскор сам пожелал исполнить приговор и обезглавил дочь. После этого его и префекта настигла Божья кара – их убило ударом молнии.

Вместе с Варварой мученически погибла христианка Юлиана. Набожный христианин Валентин похоронил обеих, а над могилами построил церковь. Впоследствии там происходили многие чудеса.

В IV веке мощи Варвары перевезли в Константинополь. Часть мощей в 12 веке попала в Киев – их привезла с собой из Византии родственница императора Варвара, которая вышла замуж за князя Святополка Изяславича. Сегодня мощи хранятся во Владимирском соборе, где каждый вторник в честь святой совершается литургия.

В день памяти великомученицы верующие посещают богослужение в церкви и молятся святой. Варвара почитается как покровительница военных артиллеристов, ракетчиков, пожарных, шахтеров, скалолазов, защитница от колдовства, а также от грома, взрывов, внезапной и насильственной смерти.

Девушки в старину на Варвару гадали. Веточку вишни ставили в воду: если зацветала к Рождеству, это сулило скорое замужество.

По поверью, женщинам на Варвару запрещена работа по дому, не считая рукоделия. Кто допоздна спит на Варвару – будет сонливым в течение всего года.

Иней на деревьях – к урожаю фруктов.

Воробьи сидят стайками на деревьях и громко чирикают – зима будет теплая.

Звездное небо – к холодной зиме, пасмурное – к теплой.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие православные праздники отмечаются в декабре и январе. В этот период украинцы празднуют День святого Николая, Зачатие Пресвятой Богородицы, Рождество Христово, Крещение Господне и другие важные даты.