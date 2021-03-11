День ангела Николая: поздравления, картинки и открытки
В четверг, 11 марта, обладатели имени Николай отмечают свой день ангела. Так, православная церковь в эту дату чтит память святого Николая Поместного (Наместного).
Николай – имя греческого происхождения, которое в переводе означает "победитель народов" или "любимец толпы". К празднику OBOZREVATEL подготовил яркие поздравления, картинки, открытки и видео с пожеланиями.Стихи, проза и смс в день ангела Николая
Желаю, Коля, от души,
Тебе счастливым быть всегда,
Успехов важных и больших
Достичь легко и без труда!
Пусть дарит каждая минута
Тебе лишь радость и везение!
Живи красиво, ярко, круто
И получай лишь наслаждение!
***
Дорогий мій Миколаю,
Привітання приймай:
Я багатств тобі бажаю,
Промені щастя відправляю!
***
Микола, ти сьогодні іменинник, вітаємо,
Щастя, радості, щиро бажаємо,
Нехай ангел золотий торкнеться тебе крилом,
Нехай буде повною чашею дім.
Нехай удача не проходить повз,
Нехай буде життя довгим і красивим,
Нехай щастить тобі у всьому, завжди,
Нехай доля нагородить тебе сповна.
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Николай, с днем ангела! Пусть в жизни будет все даваться тебе легко, чтобы твоя улыбка всегда сияла на твоем лице, а твое настроение и позитивный настрой заряжали энергией окружающих и были стимулом для побед и свершений!
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С днем ангела, Николай! Будь уверенным в себе, самодостаточным и благородным человеком. Желаю тебе встретить счастье и любовь на жизненном пути. Всего самого хорошего!
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Вітаю, Миколо, з днем твого ангела. Бажаю здоров'я, сил, амбіцій, рішучості, мудрості, відваги і стійкості. Нехай у твоєму житті завжди панує атмосфера благополуччя і щастя. Любові рідних, підтримки друзів, а також достатку, удачі й душевного спокою.
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Миколка, в день ангела я щиро бажаю тобі кохання і щастя. Будь у кожній справі бездоганним, у кожному дні веселим, добрим і крутим. Бажаю світлої думки в голові, вогню в серці і гарного настрою в душі.Картинки и открытки ко дню ангела Николая
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По материалам: pozdravok.ru.