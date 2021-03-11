День ангела Николая: поздравления, картинки и открытки

В четверг, 11 марта, обладатели имени Николай отмечают свой день ангела. Так, православная церковь в эту дату чтит память святого Николая Поместного (Наместного).

Николай – имя греческого происхождения, которое в переводе означает "победитель народов" или "любимец толпы". К празднику OBOZREVATEL подготовил яркие поздравления, картинки, открытки и видео с пожеланиями.

Желаю, Коля, от души,

Тебе счастливым быть всегда,

Успехов важных и больших

Достичь легко и без труда!

Пусть дарит каждая минута

Тебе лишь радость и везение!

Живи красиво, ярко, круто

И получай лишь наслаждение!

***

Дорогий мій Миколаю,

Привітання приймай:

Я багатств тобі бажаю,

Промені щастя відправляю!

***

Микола, ти сьогодні іменинник, вітаємо,

Щастя, радості, щиро бажаємо,

Нехай ангел золотий торкнеться тебе крилом,

Нехай буде повною чашею дім.

Нехай удача не проходить повз,

Нехай буде життя довгим і красивим,

Нехай щастить тобі у всьому, завжди,

Нехай доля нагородить тебе сповна.

***

Николай, с днем ангела! Пусть в жизни будет все даваться тебе легко, чтобы твоя улыбка всегда сияла на твоем лице, а твое настроение и позитивный настрой заряжали энергией окружающих и были стимулом для побед и свершений!

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С днем ангела, Николай! Будь уверенным в себе, самодостаточным и благородным человеком. Желаю тебе встретить счастье и любовь на жизненном пути. Всего самого хорошего!

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Вітаю, Миколо, з днем твого ангела. Бажаю здоров'я, сил, амбіцій, рішучості, мудрості, відваги і стійкості. Нехай у твоєму житті завжди панує атмосфера благополуччя і щастя. Любові рідних, підтримки друзів, а також достатку, удачі й душевного спокою.

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Миколка, в день ангела я щиро бажаю тобі кохання і щастя. Будь у кожній справі бездоганним, у кожному дні веселим, добрим і крутим. Бажаю світлої думки в голові, вогню в серці і гарного настрою в душі.

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По материалам: pozdravok.ru.