День ангела Николая 2021: лучшие открытки, видео и поздравления с именинами

Мужчины по имени Николай в воскресенье, 19 декабря отмечают свой день ангела. В эту дату православная церковь чтит память их покровителя – святителя Николая Чудотворца.

Николай – имя греческого происхождения, которое в переводе имеет значение "победитель народов". К именинам Николая OBOZREVATEL публикует подборку ярких поздравлений, видео и открыток с пожеланиями.

Миколо, з днем ангела вітаємо тебе,

Бажаємо, щоб мрія збулася завжди,

Щоб кожен день дарував радість та успіх,

Щоб частіше звучав твій веселий сміх.

Нехай щедрою буде до тебе доля,

У душі нехай завжди співає весна,

Видео дня

Щоб окриляла тебе завжди любов,

А приходили в дім твій лиш бажані гості.

***

Солнце светит, Николай, ярко для тебя,

Ведь у тебя сегодня именины,

Это главное событие нынешнего дня,

Пусть праздник будет светлым и красивым.

Сладкий сон пусть в явь превращается,

Удача пусть тебе улыбается,

Светлою пусть будет мечта,

Радость пусть заполнит твою жизнь сполна.

***

Іменини – особисте свято,

В ангела ми просимо благословення,

Здоров'я міцного та щастя,

І мрії заповітного здійснення.

Коля, від щирого серця привітання прийми,

Цієї прекрасної днини,

Будь під крильцем у долі завжди,

Удача нехай ходить за тобою, як тінь.

***

С днем ангела Николая! Пусть святой Чудотворец хранит тебя от всех бед и напастей, указывает верный путь и награждает удачей и счастьем!

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З днем ангела, Миколо. Бажаю чудесних хвилин у житті, справжньої казки, взаємного кохання, здоров'я та вічного щастя!

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З днем ангела Миколая. Бажаю здоров'я, миру, щастя, любові, надії, удачі та благополуччя. Нехай у цей день віра стане міцнішою, а життя твоє – яскравішим і дивовижнішим!

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По материалам: pozdravok.ru.