День ангела Николая 2021: лучшие открытки, видео и поздравления с именинами
Мужчины по имени Николай в воскресенье, 19 декабря отмечают свой день ангела. В эту дату православная церковь чтит память их покровителя – святителя Николая Чудотворца.
Николай – имя греческого происхождения, которое в переводе имеет значение "победитель народов". К именинам Николая OBOZREVATEL публикует подборку ярких поздравлений, видео и открыток с пожеланиями.Поздравления с днем ангела Николая в стихах и прозе
Миколо, з днем ангела вітаємо тебе,
Бажаємо, щоб мрія збулася завжди,
Щоб кожен день дарував радість та успіх,
Щоб частіше звучав твій веселий сміх.
Нехай щедрою буде до тебе доля,
У душі нехай завжди співає весна,
Щоб окриляла тебе завжди любов,
А приходили в дім твій лиш бажані гості.
***
Солнце светит, Николай, ярко для тебя,
Ведь у тебя сегодня именины,
Это главное событие нынешнего дня,
Пусть праздник будет светлым и красивым.
Сладкий сон пусть в явь превращается,
Удача пусть тебе улыбается,
Светлою пусть будет мечта,
Радость пусть заполнит твою жизнь сполна.
***
Іменини – особисте свято,
В ангела ми просимо благословення,
Здоров'я міцного та щастя,
І мрії заповітного здійснення.
Коля, від щирого серця привітання прийми,
Цієї прекрасної днини,
Будь під крильцем у долі завжди,
Удача нехай ходить за тобою, як тінь.
***
С днем ангела Николая! Пусть святой Чудотворец хранит тебя от всех бед и напастей, указывает верный путь и награждает удачей и счастьем!
***
З днем ангела, Миколо. Бажаю чудесних хвилин у житті, справжньої казки, взаємного кохання, здоров'я та вічного щастя!
***
З днем ангела Миколая. Бажаю здоров'я, миру, щастя, любові, надії, удачі та благополуччя. Нехай у цей день віра стане міцнішою, а життя твоє – яскравішим і дивовижнішим!Открытки и картинки в день ангела Николая
Ранее OBOZREVATEL рассказывал о главных традициях Дня святого Николая, а также назвал идеи оригинальных подарков для взрослых и детей.
По материалам: pozdravok.ru.