День ангела Михаила 2021: лучшие открытки и поздравления с именинами

В воскресенье, 21 ноября мужчины по имени Михаил отмечают свой день ангела. В эту дату православные празднуют Собор Архистратига Михаила – большой праздник, посвященный почитанию ангелов Господних во главе с архангелом Михаилом.

Михаил – древнееврейское имя, которое означает "кто как Бог", "Богу подобный" и "тот, кто подобен Богу". К его именинам OBOZREVATEL публикует подборку оригинальных поздравлений и открыток с пожеланиями.

Іменини відзначати завжди маєм ми,

Цього дня ангел сходить із небес,

Дарує нам здоров'я, щастя, сили,

Багато світла, миру та чудес.

Михайло, привітання прийми,

У радості й любові ти живи,

Нехай удача тебе супроводжує,

Видео дня

І друзі надійні оточують.

***

В именины Михаилу

Пожелать хочу здоровья,

И терпения, и силы,

Веры с искренней любовью.

Пусть ведет тебя по жизни

Счастья яркая звезда.

И повсюду окружает

Неземная красота!

***

З іменинами тебе вітаємо,

Щастя, радості Михайлу бажаємо,

Нехай життя тече, як повнй потік,

Нехай щастить тобі завжди.

Здоров'я міцного тобі, удачі,

Радості та настрою чудового на додачу,

Життя довгого – довгого й щасливого,

Долі дивовижної, красивої.

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Вітаю з одним із найбільших свят – Днем Михайла. Нехай Архістратиг принесе радість, смирення, спокій і доброту й огорне нею весь світ. Нехай помисли та вчинки будуть чистими як джерельна вода, а любов і смирення запанують у серці кожного. Бажаю умиротворення та щирості в кожній миті. Нехай доброта поширюється дедалі більше, даруючи людям гармонію та благодать.

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В день ангела Михаила желаю мира и счастья в душе. Достатка, согласия и любви вашему дому! Пусть хранят ангелы вас дом и ваших близких!

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Вітаю з днем ангела Михайла і бажаю щедрого щастя, щедрого кохання, щедрого успіху. Нехай сьогодні для твого серця відкриється світлий обрій – горизонт добра та благополуччя. І нехай на вулицях стає все холодніше, у твоїй душі хай буде і тепло, і радісно.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 ноября в Украине отмечают свой профессиональный праздник Десантно-штурмовые войска Вооруженных Сил Украины. Так, именного Архистратига Михаила украинские десантники считают своим святым покровителем.

По материалам: pozdravok.ru, pozdravik.ru, greets.ru.