День ангела Михаила 2021: лучшие открытки и поздравления с именинами
В воскресенье, 21 ноября мужчины по имени Михаил отмечают свой день ангела. В эту дату православные празднуют Собор Архистратига Михаила – большой праздник, посвященный почитанию ангелов Господних во главе с архангелом Михаилом.
Михаил – древнееврейское имя, которое означает "кто как Бог", "Богу подобный" и "тот, кто подобен Богу". К его именинам OBOZREVATEL публикует подборку оригинальных поздравлений и открыток с пожеланиями.Поздравления с днем ангела Михаила в стихах и прозе
Іменини відзначати завжди маєм ми,
Цього дня ангел сходить із небес,
Дарує нам здоров'я, щастя, сили,
Багато світла, миру та чудес.
Михайло, привітання прийми,
У радості й любові ти живи,
Нехай удача тебе супроводжує,
І друзі надійні оточують.
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В именины Михаилу
Пожелать хочу здоровья,
И терпения, и силы,
Веры с искренней любовью.
Пусть ведет тебя по жизни
Счастья яркая звезда.
И повсюду окружает
Неземная красота!
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З іменинами тебе вітаємо,
Щастя, радості Михайлу бажаємо,
Нехай життя тече, як повнй потік,
Нехай щастить тобі завжди.
Здоров'я міцного тобі, удачі,
Радості та настрою чудового на додачу,
Життя довгого – довгого й щасливого,
Долі дивовижної, красивої.
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Вітаю з одним із найбільших свят – Днем Михайла. Нехай Архістратиг принесе радість, смирення, спокій і доброту й огорне нею весь світ. Нехай помисли та вчинки будуть чистими як джерельна вода, а любов і смирення запанують у серці кожного. Бажаю умиротворення та щирості в кожній миті. Нехай доброта поширюється дедалі більше, даруючи людям гармонію та благодать.
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В день ангела Михаила желаю мира и счастья в душе. Достатка, согласия и любви вашему дому! Пусть хранят ангелы вас дом и ваших близких!
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Вітаю з днем ангела Михайла і бажаю щедрого щастя, щедрого кохання, щедрого успіху. Нехай сьогодні для твого серця відкриється світлий обрій – горизонт добра та благополуччя. І нехай на вулицях стає все холодніше, у твоїй душі хай буде і тепло, і радісно.Открытки и картинки в день ангела Михаила
Как сообщал OBOZREVATEL, 21 ноября в Украине отмечают свой профессиональный праздник Десантно-штурмовые войска Вооруженных Сил Украины. Так, именного Архистратига Михаила украинские десантники считают своим святым покровителем.
По материалам: pozdravok.ru, pozdravik.ru, greets.ru.