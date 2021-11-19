Собор Архистратига Михаила 2021: как отметить и что строго запрещено в праздник

В воскресенье, 21 ноября православные христиане отмечают большой праздник – Собор Архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных. В этот день церковь чтит Господних ангелов во главе с их главнокомандующим архангелом Михаилом.

В народном календаре эта дата известна под названием Михайлов день. О том, как отметить праздник и что запрещено, читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Архангел Михаил – главнокомандующий Сил Господних, глава ангельского воинства в битве со злом.

Видео дня

В Откровениях Иоанна Богослова указано, что именно Архистратиг Михаил призвал ангелов сражаться с сатаной во имя Бога. Воинство Божье победило, и бесы навсегда были низвергнуты в преисподнюю.

Установление празднования Собора архистратига Михаила связано с решением Лаодикийского собора (4 век), который осудил еретическое почитание ангелов как творцов и правителей мира и постановил чтить их как служителей Божьих.

Дата праздника имеет символическое значение. Ноябрь в древности был 9-м месяцем и олицетворял девять ангельских чинов, а 8-е число (по старому стилю) выбрано, поскольку ангельский суд на Страшном суде должен свершиться на восьмой день.

В праздник следует посетить богослужение и помолиться архангелу Михаилу. Разрешены венчания, а пост в этот день необязателен.

Считается, что Михайлов день нужно отметить весело, пригласив гостей к щедрому застолью. Говорят, чем вкуснее и богаче еда, тем довольнее будет Архистратиг Михаил.

Праздник стараются отметить с размахом, по максимуму, потому что вскоре после него, 28 ноября, начинается Рождественский пост.

Как и в любой другой церковный праздник, 21 ноября следует быть особенно внимательным к своим поступкам и мыслям. В частности, нельзя вступать в конфликты, осуждать, обманывать, желать кому-либо зла, злословить, а также отказывать в помощи.

Работа по дому также воспрещена. Согласно народным поверьям, на Михаила категорически нельзя пользоваться острыми предметами (чтобы не прогневить архангела) и мыть голову ("ум вымоешь").

Ранее OBOZREVATEL публиковал православный церковный календарь на ноябрь и декабрь 2021 году, а также рассказывал, сколько выходных будет на Новый год и Рождество.