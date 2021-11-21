С Днем десантно-штурмовых войск ВСУ: лучшие поздравления и открытки
В воскресенье, 21 ноября, отмечается День Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины. Он был основан указом президента Петра Порошенко №380/2017 от 21 ноября 2017 года.
Украинкие ДШВ – это отдельные войска ВСУ, в задачи которых входит воздушный десант и другие боевые операции в тактическом и оперативном тылу противника. К ДШВ относятся воздушно-десантные, аэромобильные и штурмовые части. В праздник украинских десантников OBOZREVATEL публикует подборку ярких поздравлений и открыток.Поздравления с Днем десантно-штурмовых войск ВСУ в стихах и прозе
День ДШВ – то свято славне!
Привітати щиро поспішаю.
Безстрашний, доблесний десантник,
До тебе ставлюся з пошаною.
Бажаю щастя та успіху,
А також миру на землі.
Ніщо нехай не стане на заваді
Щасливому життю твоїм.
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В достойный, гордый праздник
Скажу тебе по случаю:
С Днем ДШВ, десантник.
Желаю только лучшего!
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Бажаю тобі міцного здоров'я,
Безхмарного неба у вишині.
Щоб удача з дружбою та любов'ю
З тобою на одній йшли висоті.
З Днем десантно-штурмових військ ЗСУ!
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День ДШВ – день людини-героя. Зі святом, десантнику! Нехай купол парашута стане твоїм захистом від життєвих негараздів, здоров'я буде міцним і надійним, а життя складатиметься лише з білих смуг!
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С Днем десантно-штурмовых войск ВСУ! Пусть любая высота будет подвластна, любое дело – по плечу, любая идея приводила к успеху, а любой день будет полон энтузиазма, энергии и боевого духа!
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Вітаю з Днем десантно-штурмових військ ЗСУ! Бажаю завжди триматися впевнено і на землі, і в повітрі, а також мати надійний десант друзів у житті. Нехай кожен день дозволяє літати високо, а кожна ідея диктує умови успіху та перемоги! Здоров'я, невтомної мужності та сил!Открытки ко Дню десантно-штурмовых войск ВСУ
Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре в Украине введена в обращение новая монета номиналом 10 гривен. На нее нанесено изображение украинского десантника в образе рыцаря в доспехах.
По материалам: pozdravok.ru.