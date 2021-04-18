День ангела Марии: открытки и поздравления с именинами

В воскресенье, 18 апреля, женщины по имени Мария отмечают свой день ангела. Так, православная церковь ежегодно в пятое воскресенье Великого поста чтит память преподобной Марии Египетской – святой, жившей в 4-5 столетиях.

Мария – имя древнееврейского происхождения, которое трактуется, по разным версиям, как "горькая", "желанная", "безмятежная", "госпожа". К именинам Марии OBOZREVATEL публикует поздравления в стихах и прозе, открытки, картинки и видео.

Дева святая Мария

Имя тебе подарила

И, распахнув свои крылья,

От невзгод тебя заслонила.

Будь всегда светлой и доброй,

Мудрой, душевной, красивой,

Стань своим близким опорой

Искренней, верной и сильной.

***

Марійко, будь завжди щасливою,

Нескінченно позитивною,

Чарівною, квітучою,

Обов'язково везучою!

Ніколи не засмучуйся,

Вище ніс і посміхайся!

Нехай тебе фортуна любить,

І все життя прекрасним буде!

***

Пусть солнце тебе ярче засияет,

Пусть радостью блестят сейчас глаза,

День именин твоих, Мария, наступает,

Пускай во всем тебе помогут небеса.

Нужды и бедности сто лет тебе не знать,

С днем именин тебя сердечно поздравляю,

Пусть ангел помощь свою шлет и благодать,

Отметь свой праздник, ведь важнее не бывает.

***

Марія славиться завзяттям,

І силою волі, і добром.

У день іменин тобі – всі тости,

І побажання з теплом!

Нехай буде в житті все гарно -

Тобі хочу я побажати

Долі прекрасної і щасливої

І ніколи не сумувати!

***

Дорогая Мария, от всей души тебя поздравляю с днем ангела! Желаю радостных сюрпризов и приятных неожиданностей в жизни, великолепного настроения и отличного самочувствия, уверенности в себе и цветущей красоты, вечной любви и искреннего счастья!

***

Дорога моя Марія, з днем ангела! Ти чудова людина, яка готова дарувати свою любов всьому живому на цій землі. Бажаю, щоб і все навкруги дарувало тобі тільки щастя, радість, чудовий настрій і щирі посмішки. Щоб твій незгасний позитив і відкритість допомагали тобі знайти гармонію і душевний спокій.

***

Мария, с днем ангела! Желаю, чтобы твоя жизнь была захватывающей и яркой! Счастья, настоящей любви, прекрасных друзей, поддержки родных. Пусть всегда будет хорошее настроение и прекрасное самочувствие!

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По материалам: pozdravok.ru, pozdravik.ru.