День ангела Марии: открытки и поздравления с именинами
В воскресенье, 18 апреля, женщины по имени Мария отмечают свой день ангела. Так, православная церковь ежегодно в пятое воскресенье Великого поста чтит память преподобной Марии Египетской – святой, жившей в 4-5 столетиях.
Мария – имя древнееврейского происхождения, которое трактуется, по разным версиям, как "горькая", "желанная", "безмятежная", "госпожа". К именинам Марии OBOZREVATEL публикует поздравления в стихах и прозе, открытки, картинки и видео.Поздравления с днем ангела Марии: стихи, смс и проза
Дева святая Мария
Имя тебе подарила
И, распахнув свои крылья,
От невзгод тебя заслонила.
Будь всегда светлой и доброй,
Мудрой, душевной, красивой,
Стань своим близким опорой
Искренней, верной и сильной.
***
Марійко, будь завжди щасливою,
Нескінченно позитивною,
Чарівною, квітучою,
Обов'язково везучою!
Ніколи не засмучуйся,
Вище ніс і посміхайся!
Нехай тебе фортуна любить,
І все життя прекрасним буде!
***
Пусть солнце тебе ярче засияет,
Пусть радостью блестят сейчас глаза,
День именин твоих, Мария, наступает,
Пускай во всем тебе помогут небеса.
Нужды и бедности сто лет тебе не знать,
С днем именин тебя сердечно поздравляю,
Пусть ангел помощь свою шлет и благодать,
Отметь свой праздник, ведь важнее не бывает.
***
Марія славиться завзяттям,
І силою волі, і добром.
У день іменин тобі – всі тости,
І побажання з теплом!
Нехай буде в житті все гарно -
Тобі хочу я побажати
Долі прекрасної і щасливої
І ніколи не сумувати!
***
Дорогая Мария, от всей души тебя поздравляю с днем ангела! Желаю радостных сюрпризов и приятных неожиданностей в жизни, великолепного настроения и отличного самочувствия, уверенности в себе и цветущей красоты, вечной любви и искреннего счастья!
***
Дорога моя Марія, з днем ангела! Ти чудова людина, яка готова дарувати свою любов всьому живому на цій землі. Бажаю, щоб і все навкруги дарувало тобі тільки щастя, радість, чудовий настрій і щирі посмішки. Щоб твій незгасний позитив і відкритість допомагали тобі знайти гармонію і душевний спокій.
***
Мария, с днем ангела! Желаю, чтобы твоя жизнь была захватывающей и яркой! Счастья, настоящей любви, прекрасных друзей, поддержки родных. Пусть всегда будет хорошее настроение и прекрасное самочувствие!Картинки и открытки ко дню ангела Марии
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По материалам: pozdravok.ru, pozdravik.ru.