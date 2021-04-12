Модные сумки 2021: названы трендовые варианты. Фото

Сумки – незаменимый элемент гардероба, а также важное дополнение к модному образу. В 2021 году в тренде будут большие кожаные модели, с массивными цепями и многие другие.

Их можно сочетать с любым нарядом: от спортивного до делового. OBOZREVATEL предлагает подробнее ознакомиться с самыми популярными вариантами сумок (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Объемные кожаные сумки за счет своего удобства продолжают оставаться в трендах. Они будут идеальным вариантом для шоппинга, поездок за город, похода в спортзал и на работу.

Цепи на сумках из металла, пластика будут выглядеть очень красиво. Однако выбирать такие модели нужно с массивной, тяжелой цепью. Они не только будут смотреться современнее, но и гораздо удобнее в носке.

Трендовые сумки круглой формы создадут незабываемый эффект в любом вашем образе. Они подойдут как для вечерних выходов, так и на каждый день.

Практичное решение на каждый день – сумка из мягкой кожи или ткани. Ее приятно держать в руках, при этом вместительная модель подойдет для хранения ключей, кошелька и телефона.

Сумки с перьями украсят лаконичные монохромные образы. Эта модель популярна как в светлых оттенках, так и в ярких.

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