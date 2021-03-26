День ангела Кристины: поздравления и открытки к празднику
В пятницу, 26 марта, женщины по имени Кристина отмечают свой день ангела. Так, православная церковь чтит в эту дату память их святой покровительницы – мученицы Христины Персидской, погибшей за веру в 4 веке.
Кристина – имя греческого происхождения, значение которого – "христианка", или "посвященная Христу". К именинам Кристины OBOZREVATEL публикует яркие поздравления в стихах и прозе, открытки и видео с пожеланиями.Стихи, проза и смс в день ангела Кристины
Христино, з днем ангела тебе!
Любові, щастя та здоров'я.
Успіху, радості, добра
Бажаю я тобі сьогодні.
***
С днем ангела, Кристина, поздравляю!
Дней солнечных тебе желаю.
Пусть звезды в небесах сияют
И душу счастьем наполняют.
***
Христино, будь щасливою,
Гарною, ніжною й коханою,
Нехай проходять в щасті дні,
Співають пісні солов'ї,
Про прекрасні, далекі країни,
Про моря і океани,
Вір у мрію, дружи з казкою,
Нехай буде життя твоє прекрасним!
***
Кристина, поздравляю,
Желаю счастья я,
Пусть в синем небе солнце
Светит для тебя.
Тебе поют пусть песни
Птицы на заре,
Счастливым будет каждый
День в календаре.
Радостью, любовью
Пусть сердце наполняется,
Бег счастливых дней
В судьбе пусть не кончается.
***
Дорога Христино, вітаю тебе і щиро бажаю з кожним днем підкорювати нові вершини успіху, з кожною миттю відчувати любов рідних, з кожним вдихом відчувати себе щасливою людиною, з кожним разом переконуватися, що ти чудова і прекрасна.
***
Кристина, с днем ангела! Пусть твои глаза горят от счастья, а улыбка не сходит с лица! Желаю, чтобы ты с радостью открывала новые горизонты, жила в гармонии, мире и любви, а еще оставалась такой искренней, доброй и открытой!
***
Щиро вітаю з днем ангела, Христино! Бажаю кожен день зустрічати з неймовірним зарядом енергії, позитиву і натхнення. Бажаю міцного здоров'я, нев'янучої краси, любові і удачі. Будь завжди впевнена в собі і сміливо втілюй мрії в реальність!Картинки и открытки в день ангела Кристины
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее блогер из США показала, как бороться с жирностью волос в домашних условиях.
По материалам: pozdravok.ru.