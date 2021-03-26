День ангела Кристины: поздравления и открытки к празднику

В пятницу, 26 марта, женщины по имени Кристина отмечают свой день ангела. Так, православная церковь чтит в эту дату память их святой покровительницы – мученицы Христины Персидской, погибшей за веру в 4 веке.

Кристина – имя греческого происхождения, значение которого – "христианка", или "посвященная Христу". К именинам Кристины OBOZREVATEL публикует яркие поздравления в стихах и прозе, открытки и видео с пожеланиями.

Христино, з днем ангела тебе!

Любові, щастя та здоров'я.

Успіху, радості, добра

Бажаю я тобі сьогодні.

***

С днем ангела, Кристина, поздравляю!

Дней солнечных тебе желаю.

Пусть звезды в небесах сияют

И душу счастьем наполняют.

***

Христино, будь щасливою,

Гарною, ніжною й коханою,

Нехай проходять в щасті дні,

Співають пісні солов'ї,

Про прекрасні, далекі країни,

Про моря і океани,

Вір у мрію, дружи з казкою,

Нехай буде життя твоє прекрасним!

***

Кристина, поздравляю,

Желаю счастья я,

Пусть в синем небе солнце

Светит для тебя.

Тебе поют пусть песни

Птицы на заре,

Счастливым будет каждый

День в календаре.

Радостью, любовью

Пусть сердце наполняется,

Бег счастливых дней

В судьбе пусть не кончается.

***

Дорога Христино, вітаю тебе і щиро бажаю з кожним днем підкорювати нові вершини успіху, з кожною миттю відчувати любов рідних, з кожним вдихом відчувати себе щасливою людиною, з кожним разом переконуватися, що ти чудова і прекрасна.

***

Кристина, с днем ангела! Пусть твои глаза горят от счастья, а улыбка не сходит с лица! Желаю, чтобы ты с радостью открывала новые горизонты, жила в гармонии, мире и любви, а еще оставалась такой искренней, доброй и открытой!

***

Щиро вітаю з днем ангела, Христино! Бажаю кожен день зустрічати з неймовірним зарядом енергії, позитиву і натхнення. Бажаю міцного здоров'я, нев'янучої краси, любові і удачі. Будь завжди впевнена в собі і сміливо втілюй мрії в реальність!

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По материалам: pozdravok.ru.