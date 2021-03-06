Девушка показала, как бороться с жирностью волос в домашних условиях

Американский блогер Кэлин Руппрехт рассказала, как избавилась от жирности волос с помощью простого мытья головы в домашних условиях. Достаточно просто перестать делать это ежедневно.

Девушка разместила в социальной сети TikTok ролик с историей о том, как преобразились ее волосы, когда она начала мыть их раз в пять дней. После эксперимента волосы стали более здоровыми и напитанными.

"Ребята, если вы еще не перестали мыть голову ежедневно, что вы делаете?" – сказала она на видео.

Руппрехт меняла свои привычки постепенно, чтобы волосы привыкли и загрязнялись не так быстро. Она объяснила, что первые несколько месяцев мыла голову раз в три дня, плавно переходя на промежуток, равный неделе. Кроме того, спортсменам и людям с жирной кожей головы блогерша посоветовала использовать сухой шампунь.

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