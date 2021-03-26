День ангела Христини: привітання та листівки до свята
У п'ятницю, 26 березня, жінки на ім'я Христина відзначають свій день ангела. Так, православна церква вшановує цієї дати пам'ять їхньої святої покровительки – мучениці Христини Персидської, яка загинула за віру в 4 столітті.
Христина – ім'я грецького походження, значення якого – "християнка", або "присвячена Христу". До іменин Христини OBOZREVATEL публікує яскраві привітання у віршах і прозі, листівки та відео з побажаннями.Вірші, проза та смс в день ангела Христини
Христино, з днем ангела тебе!
Любові, щастя та здоров'я.
Успіху, радості, добра
Бажаю я тобі сьогодні.
***
С днем ангела, Кристина, поздравляю!
Дней солнечных тебе желаю.
Пусть звезды в небесах сияют
И душу счастьем наполняют.
***
Христино, будь щасливою,
Гарною, ніжною й коханою,
Нехай проходять в щасті дні,
Співають пісні солов'ї,
Про прекрасні, далекі країни,
Про моря і океани,
Вір у мрію, дружи з казкою,
Нехай буде життя твоє прекрасним!
***
Кристина, поздравляю,
Желаю счастья я,
Пусть в синем небе солнце
Светит для тебя.
Тебе поют пусть песни
Птицы на заре,
Счастливым будет каждый
День в календаре.
Радостью, любовью
Пусть сердце наполняется,
Бег счастливых дней
В судьбе пусть не кончается.
***
Дорога Христино, вітаю тебе і щиро бажаю з кожним днем підкорювати нові вершини успіху, з кожною миттю відчувати любов рідних, з кожним вдихом відчувати себе щасливою людиною, з кожним разом переконуватися, що ти чудова і прекрасна.
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Кристина, с днем ангела! Пусть твои глаза горят от счастья, а улыбка не сходит с лица! Желаю, чтобы ты с радостью открывала новые горизонты, жила в гармонии, мире и любви, а еще оставалась такой искренней, доброй и открытой!
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Щиро вітаю з днем ангела, Христино! Бажаю кожен день зустрічати з неймовірним зарядом енергії, позитиву і натхнення. Бажаю міцного здоров'я, нев'янучої краси, любові і удачі. Будь завжди впевнена в собі і сміливо втілюй мрії в реальність!Картинки та листівки в день ангела Христини
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За матеріалами: pozdravok.ru.