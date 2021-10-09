День ангела Ивана 2021: лучшие поздравления, открытки и видео

В субботу, 9 октября, мужчины по имени Иван отмечают свой день ангела. Сегодня православная церковь чтит память их святого покровителя – апостола Иисуса Христа Иоанна Богослова.

Иван – имя еврейского происхождения, которое означает "помилованный Богом", "Благодать Божья", "Бог благословил", "Божье благоволение". К именинам Ивана OBOZREVATEL подготовил подборку поздравлений в стихах и прозе, открыток и видео с пожеланиями.

Твоє ім’я, Іване, тверде, мов скеля,

На якій твій покровитель збудував

Христову церкву, що стоїть віками,

І за яку він до кінця стояв.

Тож будь також завжди рішучий,

Видео дня

Щоб ангел тебе надихав,

У всіх ділах і добрих починаннях,

Завжди тобі допомагав.

Живи з любов'ю до людей,

І ця любов тобі воздасться,

Здоров'ям, радістю душі,

Роками довгими віддасться!

***

День ангела твой, Иван, настал,

И я искренне желаю,

Чтоб от счастья ты сиял,

Шел вперед, не унывая!

Пусть тебя судьбы зигзаг

Приведет к мечте, петляя,

И все в жизни будет так,

Как ты сам того желаешь!

***

З днем ангела, Іване, вітаю

Та від серденька тобі я бажаю:

Щоб свята бували часті,

Щедрі, пишні та прекрасні.

Спокій в серці хай панує,

Втіху й злагоду дарує.

Щиро душа хай співає,

Кожна мить нехай надихає.

***

Іване, вітаю тебе з твоїм днем ангела! Нехай твоє життя складається успішно, дорога завжди буде легкою, справи йдуть тільки в гору і всі тривоги лишаються позаду. Нехай твоє життя буде сповнене яскравих емоцій, веселого настроємю, вірних друзів і товаришів. Іди вперед і не озирайся!

***

Поздравляю с днем ангела, Иван. Пусть жизнь будет полна хороших событий. Пусть в делах сопутствует верная удача. Пусть твое упорство всегда приводит к успеху. Здоровья, состоятельности, уверенности, мужества, обаяния, взаимной любви и надежных друзей.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о традициях, приметах и запретах в День Иоанна Богослова, а также публиковал молитву святому. В народе праздник известен под названием Иван Богослов.

По материалам: pozdravok.ru.