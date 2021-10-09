День ангела Ивана 2021: лучшие поздравления, открытки и видео
В субботу, 9 октября, мужчины по имени Иван отмечают свой день ангела. Сегодня православная церковь чтит память их святого покровителя – апостола Иисуса Христа Иоанна Богослова.
Иван – имя еврейского происхождения, которое означает "помилованный Богом", "Благодать Божья", "Бог благословил", "Божье благоволение". К именинам Ивана OBOZREVATEL подготовил подборку поздравлений в стихах и прозе, открыток и видео с пожеланиями.Поздравления с днем ангела Ивана в стихах и прозе
Твоє ім’я, Іване, тверде, мов скеля,
На якій твій покровитель збудував
Христову церкву, що стоїть віками,
І за яку він до кінця стояв.
Тож будь також завжди рішучий,
Щоб ангел тебе надихав,
У всіх ділах і добрих починаннях,
Завжди тобі допомагав.
Живи з любов'ю до людей,
І ця любов тобі воздасться,
Здоров'ям, радістю душі,
Роками довгими віддасться!
***
День ангела твой, Иван, настал,
И я искренне желаю,
Чтоб от счастья ты сиял,
Шел вперед, не унывая!
Пусть тебя судьбы зигзаг
Приведет к мечте, петляя,
И все в жизни будет так,
Как ты сам того желаешь!
***
З днем ангела, Іване, вітаю
Та від серденька тобі я бажаю:
Щоб свята бували часті,
Щедрі, пишні та прекрасні.
Спокій в серці хай панує,
Втіху й злагоду дарує.
Щиро душа хай співає,
Кожна мить нехай надихає.
***
Іване, вітаю тебе з твоїм днем ангела! Нехай твоє життя складається успішно, дорога завжди буде легкою, справи йдуть тільки в гору і всі тривоги лишаються позаду. Нехай твоє життя буде сповнене яскравих емоцій, веселого настроємю, вірних друзів і товаришів. Іди вперед і не озирайся!
***
Поздравляю с днем ангела, Иван. Пусть жизнь будет полна хороших событий. Пусть в делах сопутствует верная удача. Пусть твое упорство всегда приводит к успеху. Здоровья, состоятельности, уверенности, мужества, обаяния, взаимной любви и надежных друзей.Картинки и открытки ко дню ангела Ивана
Ранее OBOZREVATEL рассказывал о традициях, приметах и запретах в День Иоанна Богослова, а также публиковал молитву святому. В народе праздник известен под названием Иван Богослов.
По материалам: pozdravok.ru.