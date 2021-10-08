День Иоанна Богослова 2021: молитва и строгие запреты праздника

В субботу, 9 октября, православные в Украине отмечают День памяти Иоанна Богослова – одного из самых любимых учеников Иисуса Христа. В этот день вспоминают о преставлении святого апостола.

В народе праздник известен под названием Иван Богослов. О том, как он отмечается, что нужно и что нельзя делать, читайте далее в материале OBOZREVATEL.

По преданию, родителями святого Иоанна были рыбак из Галилеи Зеведей и дочь святого Иосифа Обручника Саломия. Однажды Иисус Христос встретил Иоанна и его брата Иакова на Геннисаретском озере и позвал за собой. Оставив отца, братья последовали за Сыном Божьим.

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Иоанн Богослов был самым молодым из апостолов Спасителя и был рядом с Ним до самого конца. Именно Иоанну Господь перед своей смертью на кресте поручил заботиться о Своей Матери Деве Марии. После Успения Богородицы Иоанн проповедовал в Эфесе и других городах Малой Азии. В Эфесе он написал одно из четырех Евангелий, где призывал к любви всех христиан. Проповеди апостола сопровождались многими чудесами.

Когда Иоанну было около ста лет, он велел своим ученикам выкопать могилу в форме креста и засыпать его землей, закрыв лицо платом. Однако когда последователи святого спустя некоторое время раскрыли могилу, тела Иоанна Богословам там не было.

В день памяти Иоанна Богослова стоит посетить богослужение в церкви и помолиться святому. Прочитать молитву можно и дома, если сходить в храм нет возможности. Апостол Иоанн считается заступником путешественников, учащихся, художников и иконописцев. Ему молятся о исцелении, рождении детей, благополучии и мире в семье, защите от злых духов, способности истинно любить Бога и ближних.

Ко дню Иоанна Богослова обычно завершался сев озимых и начиналась пора свадеб. В этот день наблюдали за погодой, пытаясь предсказать, какой будет зима и когда выпадет снег.

В день памяти апостола к потреблению разрешены лишь постные блюда с добавлением растительного масла. Обязательно следует сходить в церковь, помолиться и помянуть умерших родственников.

Нельзя отказывать в помощи, злиться, злословить, переедать и злоупотреблять алкоголем. Праздник необходимо провести в любви к ближнему.

Согласно народным поверьям, на Иоанна Богослова нельзя резать овощи ножом.

Снег пошел – зима придет через сорок дней.

Яркие звезды – к хорошей погоде. Тусклые – пойдет дождь или снег.

Дождь идет – непогода продержится еще две недели.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 октября в Украине также отмечается Покровская родительская суббота. Это поминальный день, который ежегодно приходится на субботу перед праздником Покрова Пресвятой Богородицы.