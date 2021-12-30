День ангела Даниила 2021: лучшие открытки и поздравления с именинами

Мужчины по имени Даниил в четверг, 30 декабря отмечают день ангела. Сегодня православная церковь чтит память их святого покровителя – пророка Даниила.

Даниил – имя древнееврейского происхождения, которое имеет значение "Бог – мой судья", или "Бог есть судья". К именинам Даниила OBOZREVATEL подготовил подборку ярких открыток, поздравлений и пожеланий в стихах и прозе.

Поздравления с днем ангела Даниила в стихах и прозе

З днем ангела, Даниїл,

Бажаємо тобі багато сил,

У житті реалізуватися,

Брати вершини й не здаватися!

Будь завжди ти елегантним,

Стильним, модним, імпозантним,

Видео дня

Близьким час приділяй,

У житті усе встигай!

***

Данил, тебя я поздравляю,

Твой день ангела пришел,

И от души тебе желаю,

Чтоб жил счастливо, хорошо.

Чтобы друзья тебя, ценили,

Чтобы удача в гости шла,

Стороной беды обходили,

И чтоб на лад шли все дела!

***

Від щирого серця бажаю, Даня,

Посмішок, радості, добра!

Нехай буде грошенят у кишені

Вдвічі більше, ніж учора!

І нехай хороший настрій

Супроводжує тебе зазвичай!

Здоровим будь та міцним.

І життя своє на щастя витрачай!

***

Даниил, с днем ангела! Пусть удача и успех всегда будут с тобой. Головокружительных и потрясающих событий. Пусть каждый день начинается с отличного настроения и дарит море положительных впечатлений!

***

Милий Даниїле, від щирого серця вітаю тебе з днем ангела. Бажаю тобі доброї віри та оптимізму, міцного здоров'я та бадьорості, веселощів та великих успіхів, щирого кохання та справжнього щастя.

Открытки и картинки в день ангела Даниила

Видео ко дню ангела Даниила

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что нельзя делать в День пророка Даниила. О приметах 30 декабря читайте в материале.