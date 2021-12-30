День ангела Даниила 2021: лучшие открытки и поздравления с именинами
Мужчины по имени Даниил в четверг, 30 декабря отмечают день ангела. Сегодня православная церковь чтит память их святого покровителя – пророка Даниила.
Даниил – имя древнееврейского происхождения, которое имеет значение "Бог – мой судья", или "Бог есть судья". К именинам Даниила OBOZREVATEL подготовил подборку ярких открыток, поздравлений и пожеланий в стихах и прозе.
Поздравления с днем ангела Даниила в стихах и прозе
З днем ангела, Даниїл,
Бажаємо тобі багато сил,
У житті реалізуватися,
Брати вершини й не здаватися!
Будь завжди ти елегантним,
Стильним, модним, імпозантним,
Близьким час приділяй,
У житті усе встигай!
***
Данил, тебя я поздравляю,
Твой день ангела пришел,
И от души тебе желаю,
Чтоб жил счастливо, хорошо.
Чтобы друзья тебя, ценили,
Чтобы удача в гости шла,
Стороной беды обходили,
И чтоб на лад шли все дела!
***
Від щирого серця бажаю, Даня,
Посмішок, радості, добра!
Нехай буде грошенят у кишені
Вдвічі більше, ніж учора!
І нехай хороший настрій
Супроводжує тебе зазвичай!
Здоровим будь та міцним.
І життя своє на щастя витрачай!
***
Даниил, с днем ангела! Пусть удача и успех всегда будут с тобой. Головокружительных и потрясающих событий. Пусть каждый день начинается с отличного настроения и дарит море положительных впечатлений!
***
Милий Даниїле, від щирого серця вітаю тебе з днем ангела. Бажаю тобі доброї віри та оптимізму, міцного здоров'я та бадьорості, веселощів та великих успіхів, щирого кохання та справжнього щастя.
Открытки и картинки в день ангела Даниила
Видео ко дню ангела Даниила
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что нельзя делать в День пророка Даниила. О приметах 30 декабря читайте в материале.