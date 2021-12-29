30 декабря: какой праздник сегодня, что нельзя делать, приметы и именинники

В четверг, 30 декабря православные в Украине отмечают память пророка Даниила и трех святых отроков Анании, Азарии и Мисаила. Свои именины празднуют Даниил, Ананий, Азарий, Денис и Никита.

По приметам этого дня судят, какой будет погода в мае. Что можно и что нельзя делать сегодня, выяснил OBOZREVATEL.

За 600 лет до Рождества Христова власти Вавилона захватили Иерусалим и отроки Даниил, Ананий, Мисаил и Азарий оказались в плену. Царь Навуходоносор ввел их в свое окружение, поскольку они были очень способными. Но отроки отказались от роскоши и жили скромной и аскетичной жизнью.

За это Бог одарил святых мудростью. Однажды Навуходоносор в честь себя возвел исполинскую статую, которой велел поклоняться.

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Святые отказались выполнить приказ, и царь приказал казнить их. Но явился ангел и защитил отроков – они остались невредим. После этого чуда Навуходоносор проникся уважением к парням.

Девушки на Даниила гадали, пытаясь увидеть во сне суженого. Для этого под подушку клали записки с именами трех отроков Анании, Азария и Мисаила.

Согласно народным приметам, на Даниила нельзя пришивать пуговицы (к неурядицам и проблемам), держать пустыми карманы (нужно положить хотя бы монетку), рукодельничать (к неприятностям в личной жизни), целовать или кормить грудью спящего ребенка (чтобы не заболел).

Иней на деревьях – на Святки будет тепло.

Метель началась – пчелы летом будут хорошо роиться.

В ухе звенит – к оттепели.

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